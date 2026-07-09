Letnje večeri mnogima su omiljeni deo dana, ali ih često pokvare uporni komarci. Osim neprijatnog svraba nakon ujeda, njihovo zujanje tokom noći može ozbiljno da naruši san.

Dobra vest je da postoje jednostavni načini da se njihov broj smanji, a mnoge metode mogu se primeniti uz stvari koje već imate kod kuće.

Eterična ulja koja komarci ne vole

Jedan od najpopularnijih prirodnih načina za odbijanje komaraca jeste korišćenje eteričnih ulja.

Intenzivni mirisi pojedinih biljaka komarcima nisu prijatni, pa se često koriste:

limunska trava,

citronela,

eukaliptus,

lavanda,

pepermint,

čajevac.

Nekoliko kapi ulja može se staviti na komadić vate, u aroma lampu ili difuzer. Neki ih razblažuju i sa vodom, a zatim koriste kao sprej za prostorije, terasu ili balkon.

Trik sa pirinčem i limunskom travom

Jedan od zanimljivih kućnih trikova koji se često deli jeste kombinacija sirovog pirinča i eteričnog ulja limunske trave.

Postupak je jednostavan:

stavite šaku sirovog pirinča u malu posudu ili pepeljaru,

dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja,

ostavite posudu blizu prozora ili na stolu.

Pirinač upija ulje i omogućava da se miris postepeno oslobađa, čime prostor duže zadržava aromu koju komarci izbegavaju.

Uklonite mesta gde se komarci razmnožavaju

Pored mirisa koji ih odbijaju, važno je ukloniti i uslove koji privlače komarce.

Čak i mala količina stajaće vode može biti dovoljna za njihovo razmnožavanje. Zato treba redovno proveravati:

saksije i podmetače za cveće,

kante,

oluke,

posude koje zadržavaju kišnicu.

Pražnjenje i čišćenje ovih mesta može značajno smanjiti broj komaraca u okolini doma.

Biljke koje mogu pomoći na terasi

Određene biljke poznate su po mirisima koji mogu odbijati insekte.

Na balkonima i terasama često se sade:

bosiljak,

nana,

ruzmarin,

lavanda,

citronela.

One same po sebi neće potpuno ukloniti komarce, ali mogu doprineti tome da ih bude manje u neposrednoj blizini.

Obratite pažnju na odeću i zaštitu prostora

Ako večeri provodite napolju, korisno je birati svetliju odeću sa dugim rukavima i nogavicama.

Tamne boje i nezaštićena koža mogu privući više komaraca, pa odeća može biti dodatna zaštita.

Takođe, postavljanje mrežica na prozore jedan je od najefikasnijih načina da sprečite ulazak komaraca u kuću.

Uz kombinaciju nekoliko jednostavnih mera – uklanjanje stajaće vode, korišćenje prijatnih biljnih mirisa i fizička zaštita prostora – letnje večeri mogu biti mnogo prijatnije i mirnije.