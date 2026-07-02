Fibi i Ralf Grin, bračni par iz Edinburga su dizajnirali policu sa skrivenom fiokom i, zahvaljujući ogromnoj popularnosti na društvenim mrežama, pretvorili hobi u uspešan posao.

Polica koju su osmislili izgleda kao obična drvena zidna polica, ali unutar nje se nalazi skriveni prostor za odlaganje ključeva, novčanika i drugih sitnica.

40 miliona pregleda

Video u kojem su pokazali kako polica funkcioniše pregledan je više od 40 miliona puta i potpuno im je promenio život.

Pre svog viralnog uspeha, Fibi i Ralf su prodavali digitalne nacrte i objavljivali sadržaj o „uradi sam“ projektima. Međutim, nakon što je njihova polica postala hit na društvenim mrežama, počeli su da prodaju sopstveni nameštaj.

- Nikada nisam mislila da ćemo prodavati sopstvene komade nameštaja - napisala je Fibi na Instagramu.

Ralf je priznao da mu je upravo ovaj proizvod omogućio da napusti prethodni posao i u potpunosti se posveti dizajnu nameštaja.

Ideja za policu nastala je iz svakodnevnog problema. Par je želeo praktično mesto za ostavljanje ključeva i drugih sitnica čim uđu u kuću, pa je Ralf napravio policu sa skrivenom fiokom. Nakon što je video objavljen, usledile su hiljade poruka ljudi koji žele isti proizvod. Neki su tražili dizajne za izradu, dok su drugi želeli da kupe gotovu policu.

Najbolji influenseri za dizajn enterijera

Njihov mali porodični brend, koji se ranije oslanjao na prodaju digitalnih planova za „uradi sam“ projekte, ubrzo je proširio svoju ponudu. Počeli su da prodaju gotove proizvode putem Etsy platforme i počeli su da razvijaju nove komade nameštaja.

Planovi za izradu njihove police prodaju se za oko 4,8 evra, a plan je do sada sačuvan kao omiljeni skoro 1.800 puta.

U međuvremenu, bračni par je osvojio i nagradu Scottish Influencer Awards za 2026. godinu u kategoriji dizajna enterijera. Britanski mediji kažu da su postali inspiracija hiljadama ljudi jer, za razliku od mnogih drugih kreatora sadržaja, prikazuju i uspehe i greške tokom renoviranja doma, zbog čega ih publika doživljava kao iskrene i autentične.



Muž i žena dokumentuju dobro, loše i ružno uz pristupačan dizajn doma, obradu drveta, osvetljenje bašte, genijalne tutorijale i inspirativna rešenja za skladištenje. piše the Sun.