Tip ličnosti koji prema Karlu Jungu poseduje jedinstvene kombinacije osobina u koje spadaju zatvorenost, senzibilitet i pravdoljubivost čini svega jedan odsto populacije.

Ovi ljudi su po prirodi smireni i sigurni u svoja uverenja, a takođe im je izražena osobina da su uvek spremni da pomognu drugim ljudima.

Ovaj jedinstven tip ličnosti obeležava se skraćenicom INFJ (introvertnost, intuitivnost, osećajnost i prosuđivanje), a otkriven je testom Majers Bridžs, koji je kreirao čuveni psihijatar Karl Jung. Ponekad se ovaj tip ličnosti kategoriše kao "advokat" ili "idealista".

Danas se ovim testom ocenjuje psihološki profil ličnosti i njegovo sazrevanje. Pomoću njegove četiri skale možemo, na primer, da razumemo kako gledamo na svet, kako opažamo ono što nas okružuje i kako se odnosimo jedni prema drugima.

Zasnovan je na 8 ekstrovertiranih tipova ličnosti i 8 introvertnih tipova ličnosti, a INFJ je najneobičniji od svih.

Ovo su glavne karakteristike takvih ljudi:

Usredsređeni su na pomoć drugima

Imaju idealistički pristup i istančan osećaj za dobro i zlo. Jedan od njihovih najeksplicitnijih ciljeva je da pomognu drugima, ali oni se ne ograničavaju na "spasavanje" ljudi iz teških situacija, već ih i inspirišu, pomažu im u samousavršavanju i razvoju. Vrlo lako sklapaju prijateljstva i izvrsni su u međuljudskim odnosima.

Ipak, oni vrlo vode računa o vremenu provedenom u interakciji sa drugima. Da bi obnovili energiju, potrebna im je doza ličnog prostora i osamljivanje.

Oni znaju kako da sanjaju

"Advokati" su neumoljivi sanjari. Međutim, njihovi snovi uopšte ne spadaju u kategoriju bajnih i nemogućih, poput običnih pasivnih sanjara, čiji je idealizam lagan i krhak. Sasvim suprotno.

Oni sanjaju konstruktivno i svrsishodno, često ostvarujući svoje snove.

U radnom okruženju ovi ljudi uvek pokazuju nezavisnost, usredsređenost na cilj, visoku kreativnost i puno intuicije. Takođe su često zainteresovani za umetnost i nauku.

Njihov entuzijazam i idealizam mogu biti iscrpljujući

Ljudi sa ovim tipom ličnosti imaju samo jedan stvarni problem: društvo. U današnjem svetu, punom nepravde, zatvorenih vrata i zidova koje svi moramo neprestano prevladati, nije lako postati razočaran sopstvenim naporima. Stoga se često dešava da ljudi sa ovim tipom odustanu i zaustave borbu na neko vreme – jednostavno zato što ih to fizički i emocionalno izuzetno iscrpljuje.

Ovi ljudi, koji čine ne više od 1 odsto ukupne populacije Zemlje, unose svetlost u tamu oko nas. To su ljudi sa jasnim idejama, sanjari koji imaju svrhu i idealisti koji zaista žele ljude oko sebe učiniti bar malo boljim.

Poznati koji su "advokat" tip ličnosti su Gete, Martin Luter King, Morgan Frimen, Nikol Kidman…