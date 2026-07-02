Mlada je usred plesnog podijuma odlučila da izvede akrobaciju kakvu retko ko očekuje na svadbi, a pravi hit postao je detalj koji se pojavio kada joj se podigla venčanica.

Video koji je na Instagramu objavio zagrebački D'rajf bend za kratko vreme postao je viralan i prikupio veliki broj pregleda i komentara.

Mlada usred svadbe stala na glavu

Na snimku se vidi kako mlada, uz pomoć mladoženje i jedne gošće, bez mnogo razmišljanja izvodi stoj na glavi pred oduševljenim zvanicama.

Gosti su je bodrili aplauzom i ovacijama, dok su mnogi ovaj nesvakidašnji trenutak snimali mobilnim telefonima.

U jednom trenutku okupljeni su oko nje raširili veliku zastavu, a atmosfera je dostigla vrhunac kada se ispod venčanice pojavio detalj koji niko nije očekivao.

Natpis ispod venčanice nasmejao sve goste

Dok je izvodila stoj na glavi, mlada je otkrila da ispod venčanice nosi bele kratke pantalone sa natpisom:

"Žena naopako."

Ova duhovita poruka izazvala je salve smeha i gromoglasan aplauz prisutnih, jer je savršeno pratila njen neobični performans.

Izraz "žena naopako" često se koristi za osobe koje su tvrdoglave, svojeglave ili pomalo luckaste, pa je natpis mnoge dodatno zabavio.

"Ovo još niste videli"

Iz D'rajf benda uz objavljeni snimak kratko su poručili:

Ovo još niste videli. Mlada je podigla lestvicu i tokom večeri odradila nekoliko stojova na glavi. Pogledajte ovu kraljicu.

Harmonika, igra na stolicama i nezaboravna atmosfera

Akrobacija nije bila jedini trenutak koji je obeležio ovo venčanje.

Tokom cele večeri gosti su igrali na stolicama, pevali iz sveg glasa, a dodatno oduševljenje izazvao je mladoženja koji je u jednom trenutku uzeo harmoniku i zasvirao, dok mu se mlada pridružila pesmom.

Video je ubrzo osvojio društvene mreže, a brojni korisnici pohvalili su mladence jer su, umesto klasične i formalne svadbe, organizovali veselje puno spontanosti, humora i dobre zabave.

Mnogi su zaključili da će upravo ovakvi trenuci ostati najlepša uspomena sa venčanja i mladencima i njihovim gostima.