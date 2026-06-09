Rea Knopik (31) i njen verenik Deklan Nori (31) kupili su napuštenu kuću u mestu Troina na Siciliji za svega jedan evro tokom perioda pandemijskih zatvaranja zbog koronavirusa.

Treba im 50.000 evra za renoviranje

Par iz australijskog grada Kanbera upoznao se u Italiji u martu 2018. godine tokom odmora i odmah se zaljubio u sicilijanski gradić u kojem se nalazila kuća. Dve godine kasnije pobedili su među 60.000 kandidata i dobili priliku da kupe oronulu nekretninu u mestu gde je započela njihova ljubavna priča.

Danas, nakon godina planiranja i brojnih putovanja, spremaju se da kuću pretvore u dom iz snova koji će odražavati njihovu viziju, ali i njihovu duboku povezanost sa Italijom.

Ali, postoji jedna caka - procenili su da će ih renoviranje koštati najmanje 50.000 evra.

Konkurs je trajao godinu dana

Rae, vlasnica male marketinške agencije, prisetila se:

- Tokom pandemije Australija je bila potpuno zatvorena. Nismo mogli da napuštamo domove i bilo nam je teško što nismo mogli da putujemo. Deklan i ja smo se upoznali u Italiji i to mesto je za nas oduvek imalo posebno značenje. Imam italijanske korene i oduvek sam osećala snažnu želju da se ponovo povežem sa tim delom svog identiteta.

Dok su milioni ljudi tokom pandemije provodili vreme kod kuće, njih dvoje su sate i sate gledali putopisne snimke na internetu.

- Pročitali smo članak o kućama koje se prodaju za jedan evro. Pomislili smo: zašto da ne pokušamo?

Prijavili su se na konkurs, kao i još 60.000 ljudi, a nakon prijave usledio je dug proces koji je trajao gotovo godinu dana. A onda su nam jednog dana rekli: 'Pobedili ste. Da li sada želite da vidite kuću?'“

Par je odmah rezervisao letove i otputovao u Italiju u junu 2022. godine.

Kuća je bila prazna 50 godina

Iako je cena bila simbolična, Rae kaže da postoji velika zabluda kada je reč o poznatim italijanskim kućama od jednog evra.

- Ljudi misle da su praktično besplatne, a ne shvataju koliko novca i rada je potrebno da bi postale useljive. Ceo projekat postoji kako bi se oživela mala mesta i vratili stanovnici u lokalne zajednice. Bila bih iznenađena da neka od tih kuća ne zahteva ozbiljno renoviranje. Naša kuća bila je prazna oko 50 ili 60 godina. Očišćena je i učinjena bezbednom, ali bilo je jasno da u njoj niko nije živeo decenijama.

Prvobitno su planirali da ulože oko 50.000 evra, ali su im se ambicije u međuvremenu povećale.

Žele da kuća postane mesto okupljanja cele porodice, svojevrsna proslava njihovih „sicilijanskih korena“, ispunjena umetnošću i lepotom.

Kuća im je promenila život

- Budžet se stalno menja jer smo shvatili da želimo dom iz snova. Razmišljamo veoma ambiciozno i možda ćemo čak otvoriti i zadnji zid kuće - naveo je par.

Od kupovine 2022. godine ovaj par iz Australije redovno posećuju Troinu i kažu da su ih lokalni stanovnici prihvatili kao svoje.

- Ovo nam je potpuno promenilo život. Sprijateljili smo se sa velikom grupom mladih i ambicioznih Sicilijanaca i zaista su nas prihvatili. Venčavamo se na Siciliji u avgustu, a oko 30 naših prijatelja iz Troine biće među gostima. Imamo osećaj da smo postali deo zajednice - ispričala je Rea.

Kuća ih je koštala samo jedan evro, ali Rea kaže da je ono što su dobili zauzvrat neuporedivo vrednije, piše the Sun.