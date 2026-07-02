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Zelenski upozorio da Rusija priprema novi masovni napad, pozivajući se na obaveštajne podatke.

U ruskom napadu na Kijev poginulo je osam ljudi, a 34 osobe su povređene.

Ukrajinski napadi na Belgorodsku oblast odneli su najmanje jedan život, dok je 14 ljudi povređeno.

Ukrajina od Evropske unije traži dodatnih 6,6 milijardi evra vojne pomoći za narednih šest do devet meseci.

Lavrov optužio Kijev za kršenje međunarodnog humanitarnog prava i kritikovao Zapad zbog podrške Ukrajini.

Nemačko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv ukrajinskog državljanina zbog navodne umešanosti u sabotažu gasovoda Severni tok.

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Broj povređenih u napadu na Kijev porastao na 56

Lokalne vlasti izvestile su da je broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 56, uključujući i dvoje dece.

Osam osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev, Finska zatvorila vazdušni prostor

Osam osoba poginulo je tokom protekle noći u Kijevu, u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima, saopštio je šef kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko, dok je Finska zbog pretnji od ruskih dronova zatvorila deo svog vazdušnog prostora, a Poljska je podigla vojne avione.

"Do sada je broj žrtava ruskog napada porastao na osam“, rekao je Tkačenko u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Tkačenko je kazao da su ruske snage ponovo gađale stambene zone i ubijale civile. Prema njegovim rečima, ruski napadi izazvali su ozbiljna razaranja i značajan broj žrtava, među kojima ima i dece.

Ruske oružane snage napale ukrajinske logističke centre u Novoj Odesi

Ruske trupe napale su logističke centre ukrajinskih oružanih snaga u Novoj Odesi u Nikolajevskoj oblasti, objavilo je večeras rusko Ministarstvo odbrane. Ruske snage su za napade koristile dronove marke “Geranijum“.

Ministarstvo je objavilo snimke koji prikazuju nekoliko objekata koji se koriste za isporuku i skladištenje dronova i njihovih komponenti, prenose RIA Novosti. Ministarstvo je pojasnilo da su ruski operateri bespilotnih letelica pogodili sve ciljeve.

Zelenski: Rusija priprema masovno granatiranje teritorije Ukrajine

Rusija priprema masovno granatiranje teritorije Ukrajine, pokazuju podaci ukrajinskih obaveštajnih službi, izjavio je danas u Dablinu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. On je tokom zajedničke konferencije za novinare sa irskim premijerom Majklom Martinom rekao da ruski predsednik Vladimir Putin "već neko vreme priprema masovni udar na Ukrajinu" i da je večeras takva pretnja realna.

“Danas postoje veoma neprijatne informacije o pripremi još jednog masovnog ruskog udara. Postoje obaveštajni podaci i odmah nakon naše konferencije za novinare, vratiću se u Ukrajinu sa svojim timom veoma brzo. Molim naše ljude da budu posebno oprezni, da zaštite sebe i svoju decu, kao i da koriste skloništa i obrate pažnju na signale za vazdušnu opasnost“, naglasio je ukrajinski predsednik, prenosi Ukrinform.

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