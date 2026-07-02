Mnogi veruju da se mašina za sudove sama čisti tokom rada, ali serviseri upozoravaju da to nije slučaj. U njenoj unutrašnjosti vremenom se nakupljaju masnoće, ostaci hrane, deterdženta i kamenac, što može smanjiti efikasnost uređaja i skratiti njegov vek trajanja.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se mašina za sudove jednom mesečno temeljno očisti kako bi zadržala optimalne performanse.

Kako pravilno očistiti mašinu za sudove?

Najjednostavniji način održavanja jeste pokretanje prazne mašine na programu sa najvišom temperaturom uz korišćenje sredstva za čišćenje mašina za sudove ili sredstva za uklanjanje kamenca.

Na taj način uklanjaju se naslage koje se zadržavaju na teško dostupnim delovima uređaja, poput prskalica, odvoda i unutrašnjih zidova, čime se sprečava razvoj neprijatnih mirisa i održava efikasnost pranja.

Šta se dešava ako preskočite redovno održavanje?

Serviseri upozoravaju da zanemarivanje redovnog čišćenja može dovesti do neprijatnih mirisa, slabijeg učinka pranja, kao i začepljenja filtera i mlaznica.

Posledice su lošije oprano posuđe, veće opterećenje pumpe i drugih komponenti, što dugoročno povećava rizik od kvarova i skupih popravki.

Filter zahteva posebnu pažnju

Posebnu pažnju treba posvetiti filteru na dnu mašine, koji zadržava ostatke hrane i masnoće. Većina servisera preporučuje da se čisti najmanje jednom mesečno, dok je u domaćinstvima u kojima se mašina koristi svakodnevno poželjno i češće održavanje.

Za čišćenje je dovoljno izvaditi filter, isprati ga pod mlazom tople vode i, po potrebi, ukloniti tvrdokorne naslage mekom četkicom.

Ne zaboravite ni mlaznice

Preporučuje se i povremena kontrola mlaznica na prskalicama, jer se u njihovim otvorima mogu nakupiti sitni ostaci hrane i kamenac. Začepljene mlaznice smanjuju pritisak vode, zbog čega mašina lošije pere posuđe.

Koliko često treba raditi dubinsko čišćenje?

Ako mašinu za sudove koristite svakodnevno, dubinsko čišćenje preporučuje se na svake četiri do šest nedelja. Kod ređe upotrebe dovoljno je čišćenje svaka dva do tri meseca, u zavisnosti od tvrdoće vode i intenziteta korišćenja uređaja.

Redovno održavanje ne zahteva mnogo vremena, a može značajno produžiti vek trajanja mašine i obezbediti bolje rezultate pranja.