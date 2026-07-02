Da li ste ikada osetili da vas komarci ujedaju dok ignorišu sve ostale?

Naučnici sada napreduju u dešifrovanju onoga što određene ljude primamljivijim za komarce..

„To nije zabluda - komarce neki ljudi privlače više nego drugi“, rekao je za Frederik Simar iz Francuskog instituta za razvojna istraživanja i dodao da „nismo svi magneti u svakom trenutku“.

Miris i toplota

Niz senzornih signala može navesti komarce da biraju jednog čoveka umesto drugog – uglavnom miris i toplota koju naša tela emituju i ugljen-dioksid koji izdišemo.

Ženke komaraca – koje su jedine koje grizu – detektuju ove signale fino podešenim receptorima, a zatim u skladu sa tim biraju svoju metu.

„Već više od 100 godina znamo da komarce privlači ugljen-dioksid koji izdišemo – to je prvi signal koji pokreće njihovo ponašanje“ kada su udaljeni desetine metara, rekao je švedski naučnik Rikard Ignel.

Na oko 10 metara, „komarci će početi da detektuju naš miris, a u kombinaciji sa ugljen-dioksidom“ to ih još više privlači, rekao je glavni autor nedavne studije na ovu temu.

Kako se približavaju, telesna temperatura i vlažnost čine određene ljude još primamljivijim.

Istraživanja su pokazala da ljudi oslobađaju između 300 i 1.000 različitih mirisnih jedinjenja, ali naučnici tek počinju da razumeju koja od njih privlače komarce.

Ne biraju nas na osnovu krvne grupe

Međutim, neke popularne teorije o ovoj temi ne drže vodu.

Ideja da komarci preferiraju određene krvne grupe „nema naučnu osnovu“, rekao je Simard.

„Bilo je nekih studija, ali su uključivale samo vrlo malo ljudi“, rekao je. „Niti je to povezano sa bojom kože, očiju ili kose“, dodao je.

Ljudi koji piju pivo privlače komarce

Pijenje piva je takođe povezano sa privlačenjem komaraca, jer podiže telesnu temperaturu, povećava količinu izdahnutog ugljen-dioksida i menja miris kože, prema nekoliko studija.

Za standardizovano istraživanje sprovedeno u Burkini Faso, neki hrabri dobrovoljci su pili pivo, a zatim nekoliko dana kasnije vodu, kako bi videli koga komarci preferiraju.

Komarac Anopheles, koji može da širi malariju, bio je više privučen mirisom ljudi koji piju pivo. Za studiju iz 2023. godine u Holandiji, 465 dobrovoljaca je stavilo ruke u kaveze napunjene ženkama komaraca Anopheles.

Dobrovoljci koji su pili pivo u prethodna 24 sata bili su 1,35 puta privlačniji komarcima.

Šta uraditi da bi vas komarci zaobilazili?

Probajte široku odeću koja pokriva kožu, mreže protiv komaraca i repelent, savetovao je Simard.

„Pokušajte da jedete lagane obroke – i smanjite alkohol“, dodao je on, piše france24.com.