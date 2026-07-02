Dok se brojna evropska sela suočavaju sa odlaskom stanovništva, jedno malo mesto u Španiji odlučilo je da problem pokuša da reši na drugačiji način. Areniljas, selo u provinciji Soria sa svega 40 do 45 stalnih stanovnika, ponudilo je budućim meštanima renoviranu kuću bez zakupnine i mogućnost stalnog zaposlenja, pod uslovom da se trajno dosele i postanu deo lokalne zajednice.

Ova ponuda za kratko vreme privukla je veliku pažnju. Prema dostupnim informacijama, za samo nekoliko dana stiglo je više od 100 prijava iz različitih zemalja, što pokazuje da interesovanje za ovakve programe ne manjka.

Program, koji je pokrenut početkom 2026. godine, predviđa da izabrana porodica dobije na korišćenje potpuno renoviranu kuću bez plaćanja kirije. Istovremeno, jedan član domaćinstva dobio bi stalni posao na održavanju opštinskih objekata.

Pored zaposlenja, postoji i mogućnost preuzimanja vođenja lokalnog bara, koji predstavlja važno mesto okupljanja meštana i društveni centar sela.

Lokalne vlasti ističu da cilj ove inicijative nije samo razvoj mesta, već i njegov opstanak. Svaka nova porodica znači više stanovnika, veću šansu za očuvanje lokalnih usluga i dodatni podsticaj životu u zajednici.

Slični modeli poslednjih godina postaju sve zastupljeniji u evropskim državama koje se bore sa depopulacijom. Umesto velikih ulaganja u promotivne kampanje, pojedine opštine nude konkretne pogodnosti poput rešavanja stambenog pitanja i mogućnosti zaposlenja kako bi privukle nove stanovnike.

Računica je jednostavna – dolazak novih porodica može doprineti većem broju dece u školama, boljem poslovanju lokalnih prodavnica i očuvanju javnih službi, čime se povećavaju izgledi da mala mesta nastave da žive.

Areniljas nije jedini primer ovakve prakse. Brojna sela u Španiji, Italiji, Hrvatskoj, Portugalu i drugim evropskim zemljama poslednjih godina nude različite podsticaje kako bi privukla nove stanovnike. Negde se kuće prodaju po simboličnoj ceni od jednog evra uz obavezu renoviranja, dok druge sredine nude finansijsku pomoć, poreske olakšice ili podršku pri pokretanju sopstvenog posla.

Stručnjaci smatraju da ovakvi programi mogu dati rezultate ukoliko se ne zasnivaju samo na jednokratnim pogodnostima. Dugoročni ostanak stanovništva, kako navode, zavisi i od dostupnosti radnih mesta, kvalitetne infrastrukture, interneta, obrazovanja i zdravstvenih usluga.

Primer Areniljasa pokazuje da i malo selo može privući pažnju kada ponudi priliku za novi početak. Istovremeno, ova inicijativa ukazuje na izazove sa kojima se suočavaju brojne ruralne sredine širom Evrope, koje traže načine da zaustave višegodišnje iseljavanje stanovništva.

Španija se već duže vreme suočava sa fenomenom poznatim kao „Prazna Španija“, nazivom koji opisuje velika ruralna područja iz kojih se stanovništvo decenijama seli u veće gradove. U pojedinim provincijama gustina naseljenosti danas je veoma niska, zbog čega lokalne zajednice sve češće posežu za različitim merama kako bi privukle nove stanovnike i sačuvale život u svojim mestima, piše EFE.