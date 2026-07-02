Francusku su ovih dana pogodile brutalne vrućine, sa temperaturama koje prelaze 40 stepeni, a zbog jednog neobičnog trika ljudi su bukvalno razgrabili proizvod koji inače košta sitniš, običnu mlevenu kredu.

Reč je o takozvanom Blanc de Meudon, fino mlevenoj kredi koja se uglavnom koristi za čišćenje ili pravljenje boja. Međutim, tokom tropskih dana Francuzi su pronašli sasvim novu namenu, mažu njome prozore kako bi sprečili da sunce pretvori stan u rernu.

Kada se pomeša sa vodom i premaže preko stakla, dobija se beli sloj koji i dalje propušta svetlost, ali odbija veliki deo toplote. Upravo zato stan ostaje primetno hladniji.

Naučnici kažu da ovaj trik zapravo ima smisla. Bela boja reflektuje sunčeve zrake, dok tamne površine upijaju toplotu. Zato beli krovovi, fasade i svetle površine leti ostaju znatno hladniji.

Glavni sastojak krede je kalcijum-karbonat, materijal poznat po tome da gotovo uopšte ne upija UV i infracrveno zračenje, upravo ono koje najviše greje prostor.

Zbog toga su pojedine škole u Francuskoj već počele da premazuju prozore ovom smesom, a interesovanje je toliko poraslo da je u nekim prodavnicama zabeležena nestašica.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovo nije čarobno rešenje i da bez dobre izolacije nema idealnog efekta. Ali kao hitna pomoć tokom vrelog talasa – može da napravi veliku razliku.

Zanimljivo je da postoji i još jedan kućni trik, jogurt na prozorima. Istraživanje iz Velike Britanije pokazalo je da tanak sloj jogurta na staklu može da spusti temperaturu u prostoru i do 3,5 stepeni tokom ekstremnih vrućina.

Zvuči čudno, ali kada temperature podivljaju, ljudi su spremni da probaju sve što donosi makar malo olakšanja.