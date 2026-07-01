Poštanska štedionica oglasila se danas sa novim informacijama za povodom novih uplata iz budžeta.

Isplata "Penzija unapred"

Kao sa navodi na zvaničnom sapštenju danas kreće isplata "Penzija unapred" za maj. 2026. za kreće 1. jula.

Kalendar isplata "Penzija unapred":

- 1. jula kreće isplata "Penzija unapred" za jun 2026. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

- 2. jula kreće isplata "Penzija unapred" za jun 2026. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih delatnosti i vojnih penzionera.

- 3. jula kreće isplata "Penzija unapred" za jun 2026. za korisnike iz kategorije zaposlenih.

Fond PIO, isplata penzija

Podsetimo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) obavestio je ranije svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za jun 2026. godine.

Isplata penzija za jun počinje sutra, 2. juna i trajaće do 10. juna. Kalendara isplate koji je objavio Fond PIO možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.