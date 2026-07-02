Mnogi tada posegnu za metalnim sunđerom i dugotrajnim ribanjem, ali postoji mnogo jednostavniji način.

Iskusni kuvari i domaćice otkrili su trik sa papirnim ubrusima koji pomaže da sredstvo za čišćenje deluje znatno efikasnije, pa se zagorela masnoća lakše skida uz mnogo manje truda.

Zašto papirni ubrus pravi veliku razliku?

Pre nego što počnete sa čišćenjem, blago zagrejte tiganj.

Sipajte malo vode, sačekajte da provri, a zatim prospite vodu. Topla površina pomaže da sredstvo za uklanjanje masnoće lakše prodre u zagorele naslage.

Nakon toga poprskajte tiganj sredstvom za čišćenje rerne ili drugim sredstvom namenjenim uklanjanju tvrdokorne masnoće.

Zatim preko cele površine stavite papirne ubruse.

Papir će upiti deo sredstva, ali će ga istovremeno zadržati na površini tiganja i sprečiti da prebrzo ispari. Na taj način sredstvo duže deluje i efikasnije omekšava čak i višegodišnje naslage.

Kako pravilno očistiti zagoreli tiganj?

Pre početka čišćenja obavezno stavite gumene rukavice i dobro provetrite prostoriju otvaranjem prozora ili uključivanjem aspiratora.

Ostavite sredstvo da deluje onoliko dugo koliko preporučuje proizvođač, najčešće između 15 i 20 minuta.

Nakon toga uklonite papirne ubruse i očistite površinu čvrstim sunđerom ili četkom.

Ako su pojedine mrlje i dalje prisutne, postupak jednostavno ponovite samo na tim delovima.

Greška koju mnogi prave

Iskusni domaćini upozoravaju da ne pokušavate odmah da snažno sastružete zagorele naslage.

Mnogo je bolje sačekati da sredstvo omekša masnoću, jer ćete je tako ukloniti mnogo lakše i bez rizika da izgrebete ili oštetite površinu tiganja.

Uz ovaj jednostavan trik, čak i tiganji koji izgledaju kao da su za bacanje mogu ponovo zablistati gotovo bez napornog ribanja.