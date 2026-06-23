Sedamdesetšestogodišnji muškarac iz Dalasa proglašen je krivim za teško ubistvo nakon što je prošle godine usmrtio svoje komšije zbog višemesečnog sukoba oko psa i njegovog izmeta.

Porota je utvrdila da je Čang Kim 4. februara smrtonosno ranio svoju komšinicu, 31-godišnju Mišel Džekson, dok je stajala na balkonu iznad njegovog stana. Nakon toga se uputio do njenog stana, gde je hicima iz vatrenog oružja ubio i njenog partnera, 31-godišnjeg Džejmija Staforda.

Prema sudskim dokumentima, sukob između komšija trajao je mesecima. Pas nastradalog para obavljao je nuždu na njihovom balkonu, a prilikom pranja, urin i izmet su se slivali na Kimov balkon, što je izazvalo brojne nesuglasice.

Nakon hapšenja, Kim je u razgovoru za lokalne medije tvrdio da je Staforda upucao u samoodbrani, dok je za ubistvo Džeksonove rekao da ga se ne seća, navodeći da je u tom trenutku doživeo pomračenje svesti.

Po izricanju presude, Kimu preti doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

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