Uklanjajte uvele cvetove sa gotovo svih biljaka u bašti kako biste podstakli novo cvetanje.

Kada prođe prvi talas cvetanja višegodišnjih zeljastih biljaka, orežite cvetne stabljike i prihranite biljke.

To će podstaći razvoj novih cvetova. U zavisnosti od toga kada cvetaju, ovo se odnosi na vrste poput delfinijuma (lagano orezivanje), geranijuma, lupine (uklanjanje uvelih cvetova), alhemile i erizimuma (blago skraćivanje).

Redovno uklanjajte uvele cvetove ruža nakon prvog talasa cvetanja kako biste podstakli ponovno formiranje cvetova. Prilikom uklanjanja uvelih cvetova ruže, secite do sledećeg pupoljka okrenutog ka spolja, a rez pravite pod blagim uglom. Tako će voda lakše oticati niz stabljiku umesto da se zadržava na mestu reza.

Ruže prihranjujte specijalnim đubrivom za ruže koje sadrži povećanu količinu kalijuma. To će doprineti jačim, zdravijim i bogatijim cvetovima. Nakon prihrane, oko biljaka rasporedite sloj malča. Đubriva bogata kalijumom odličan su izbor i za paradajz i voćke jer podstiču obilnije formiranje plodova i povećavaju sadržaj prirodnih šećera, pa su prinosi veći, a plodovi slađi, savetuju stručnjaci.

Redovna prihrana, naročito biljaka u saksijama i visećim korpama, pomoći će da bašta ostane bujna i u punom cvatu tokom cele sezone. Ako sadite zeljaste biljke koje imaju tendenciju da se povijaju, postavite potpore što ranije kako bi biljke rasle kroz njih i imale čvrst oslonac.

Pažljivo privežite mlade izdanke biljaka penjačica kako biste ih usmerili i sprečili njihovo oštećenje. Korov držite pod kontrolom metodom „malo, ali često“ – odvojite nekoliko minuta svake nedelje da uklonite korov sa travnjaka, cvetnih leja i iz saksija.

Obratite pažnju na redovno zalivanje, posebno biljaka u saksijama i žardinjerama, jer se zemlja u toplim i vetrovitim danima veoma brzo isušuje.

Biljke uvek zalivajte pri dnu stabljike kako bi voda stigla do korena. Prilikom zalivanja sačekajte da se voda upije u zemlju, pa postupak ponovite još dva ili tri puta, dok zemlja ne prestane brzo da upija vodu. Ako redovno okopavate zemlju oko biljaka, voda će lakše dopreti do korena umesto da otiče po površini, piše Hiller.