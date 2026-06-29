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Proučio je 50 ljudi sa najviše sreće u životu: Ne ustaju u 5 ujutru, ali imaju ovih 12 navika
Da li uspeh zavisi od discipline, sreće ili svakodnevnih navika? Autor jedne viralne objave tvrdi da je proučavao ljude koji ostavljaju utisak da im u životu sve ide od ruke i zaključio da njihova tajna nije u ustajanju pre svitanja ili komplikovanim pravilima produktivnosti, već u jednostavnim obrascima ponašanja koje dosledno primenjuju.
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