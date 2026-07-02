Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministar za evropske integracije Nemanja Starović sastali su se danas u Briselu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije, Magnusom Brunerom.

-Zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je prepoznata kao pouzdan i odgovoran partner, posvećen dijalogu, saradnji i zaštiti interesa svojih građana. Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i posvećena je daljem razvoju partnerskih odnosa sa Evropskom unijom. Nastavićemo da radimo u interesu naše države i da jačamo međunarodnu saradnju na svim nivoima - istakla je Mesarović.