Kupovina stare kuće često nosi poseban šarm, ali ponekad krije i neprijatna iznenađenja. Jedan par je to osetio na svojoj koži nakon što je uselio u istorijsku kuću iz 1904. godine i otkrio problem koji ih je mogao koštati hiljade evra.

Tokom pregleda nekretnine pre kupovine primetili su mali zeleni list kako viri iz lajsne ispod prozora. Delovalo je bezazleno, pa mu nisu pridavali veliki značaj. Međutim, nekoliko meseci nakon useljenja shvatili su da se iza tog detalja krije mnogo ozbiljniji problem.

Sve je počelo kada su odlučili da renoviraju jednu prostoriju. Nakon skidanja letvi i podizanja podnih dasaka, ugledali su stabljike biljke koje su se probijale kroz pukotine u zidovima i ispod poda.

„Kada smo podigli pod, ostali smo u šoku. Pomoću aplikacije za prepoznavanje biljaka pokušao sam da otkrijem o čemu se radi, a rezultat me je potpuno prestravio. Pomislio sam da je u pitanju korov kojeg je gotovo nemoguće iskoreniti“, napisao je vlasnik kuće na Redditu.

Biljka se probila kroz zidove

Daljim pregledom otkrili su da su se izdanci proširili kroz šupljine u zidovima i između cigala, zbog čega je uklanjanje postalo izuzetno komplikovano.

Nakon što su uklonili deo spoljnog maltera kako bi pronašli izvor problema, otkrili su žute izdanke nalik tankim granama. Na sreću, ispostavilo se da aplikacija nije bila u pravu. Umesto agresivnog korova, radilo se o mahoniji, poznatoj i kao oregonsko grožđe.

Iako je vest donela određeno olakšanje, stručnjaci su upozorili da problem nije nimalo bezazlen.

Građevinski problem veći od same biljke

Iskusni baštovani savetovali su hitno tretiranje korena odgovarajućim sredstvima kako bi se sprečilo ponovno širenje biljke. Međutim, pojedini stručnjaci za nekretnine ukazali su na mnogo ozbiljniji problem.

„Biljka nije uzrok problema već posledica. Da su cigle i malter bili u dobrom stanju, korenje ne bi moglo da pronađe put do unutrašnjosti kuće. Potrebno je proveriti stanje zida i konstrukcije objekta“, upozorio je jedan od korisnika.

Vlasnici su za sada uklonili sve vidljive delove biljke i privremeno sanirali prostor, ali ih tek očekuje detaljna procena stanja zidova i eventualni građevinski radovi.

Ova neobična priča još jednom pokazuje da čak i naizgled beznačajan detalj može ukazivati na mnogo veći problem kada je reč o starim nekretninama.