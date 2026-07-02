Migel Šmerbek završio je srednju školu, ali ga posle ceremonije nije čekao niko.

Njegov video, u kojem je iskreno govorio o usamljenosti koju je osećao tog dana, postao je viralan i prikupio više od 30 miliona pregleda i šest miliona lajkova, dok su milioni ljudi iz celog sveta požurili da mu pruže podršku.

"Svako je imao nekoga, ja nisam"

U objavi koja je dirnula korisnike društvenih mreža, Migel je opisao koliko mu je teško palo to što nije imao sa kim da podeli jedan od najvažnijih trenutaka u životu.

Svako je imao nekoga ko ga je čekao nakon što je sišao sa pozornice. Ja nisam imao nikoga. Majka mi je preminula. Otac je odsutan. Nemam braće ni sestara, bake ni deke. Samo ja, stojim u prostoriji punoj slavlja i pokušavam da se ne slomim - napisao je.

Dodao je da sama matura nije bila najteži deo.

Najviše je bolelo to što sam gledao kako svi ostali slave sa porodicom i prijateljima koji su došli zbog njih.

Podrška koja je promenila sve

Njegova iskrena ispovest izazvala je lavinu emocija na TikToku.

Hiljade ljudi ostavljale su poruke podrške, čestitale mu završetak školovanja i poručivale da od sada ima porodicu širom sveta.

Mnogi su objavljivali fotografije svojih porodica uz poruku da je dobrodošao među njih, dok su drugi želeli da mu pomognu i finansijski.

Ostao je bez majke, a sa 17 godina postao beskućnik

Migelova životna priča posebno je pogodila ljude.

Njegova majka preminula je kada je imao samo 13 godina, dok je nekoliko godina kasnije ostao bez doma.

Sa 17 godina postao je beskućnik i od tada, kako kaže, prespava na kaučima prijatelja i poznanika, pokušavajući da obezbedi stabilniji život.

Istovremeno radi duge smene kako bi pokrio osnovne troškove i uštedeo novac za fakultet.

Moj cilj nije samo da preživim iz dana u dan, već da izgradim život na koji ću biti ponosan - poručio je.

Prikupljeno više od 50.000 dolara

Nakon brojnih pitanja pratilaca kako mogu da mu pomognu, Migel je otvorio GoFundMe kampanju.

Za kratko vreme prikupljeno je više od 50.000 dolara, koje planira da iskoristi za kiriju, hranu, prevoz, školovanje i druge životne troškove dok pokušava da stane na svoje noge.

Kaže da mu, pored novčane pomoći, mnogo znače i poruke podrške koje svakodnevno dobija.

Podrška koju sam dobio pokazala mi je da postoje ljudi spremni da pomognu nekome koga nikada nisu ni upoznali. To nikada neću zaboraviti. Hvala svima koji veruju u mene i pomažu mi da napravim sledeći korak - poručio je mladić.

Njegova priča još jednom je pokazala da društvene mreže, osim zabave, mogu biti i mesto na kojem ljudi pronalaze podršku, saosećanje i novu nadu kada im je to najpotrebnije.