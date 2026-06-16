Luksuzne sale, muzika uživo, bogati meniji i veliki broj gostiju postali su gotovo standard, pa ne čudi što se sve češće postavlja pitanje koliko novca je pristojno staviti u kovertu za punoletstvo.

Upravo ova tema izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je jedan korisnik Reddita upitao da li je dovoljno da za drugarov 18. rođendan ponese 100 evra.

Da li je 100 evra previše ili premalo?

Mladić je objasnio da zna koliko košta mesto u luksuznoj sali i da mu se čini nepristojnim da poklonom pokrije samo cenu svog prisustva.

Njegova objava pokrenula je stotine komentara, a mišljenja su bila potpuno podeljena.

Dok jedni smatraju da je 100 evra sasvim normalan poklon za ovakvu priliku, drugi tvrde da je taj iznos previsok, posebno kada je reč o školskim drugovima i poznanicima.

"Punoletstvo nije prilika za zaradu"

Najveću podršku dobili su komentari u kojima se navodi da cilj punoletstva ne bi trebalo da bude finansijska dobit.

Mnogi korisnici istakli su da se osamnaesti rođendan organizuje zbog druženja i proslave važnog životnog trenutka, a ne kako bi domaćin zaradio novac od gostiju.

Zbog toga smatraju da iznos poklona ne bi trebalo da bude opterećenje za one koji dolaze na slavlje.

Velika razlika između Beograda i manjih sredina

Rasprava je pokazala i značajne razlike između velikih gradova i manjih mesta.

Dok pojedini korisnici iz Beograda navode da su pokloni od 50 do 100 evra postali uobičajeni, učesnici diskusije iz manjih sredina tvrde da se za punoletstvo najčešće nosi između 2.000 i 3.000 dinara.

Neki navode da su u njihovim društvima svi davali isti iznos kako niko ne bi bio u neprijatnoj situaciji.

Sve zavisi od bliskosti sa slavljenikom

Pojedini smatraju da ne postoji univerzalno pravilo i da visina poklona zavisi isključivo od odnosa sa osobom koja slavi.

Za najboljeg prijatelja ili bliskog rođaka mnogi su spremni da izdvoje znatno više novca, dok se za poznanike i školske drugove uglavnom biraju skromniji pokloni.

Koliko se danas najčešće nosi?

Iako jedinstven odgovor ne postoji, komentari pokazuju da se u najvećem delu Srbije za punoletstvo najčešće poklanja između 2.000 dinara i 50 evra.

Iznosi od 100 evra i više uglavnom su rezervisani za najbliže prijatelje, kumove i članove porodice.

Jedno je sigurno – pitanje koliko novca staviti u kovertu za 18. rođendan postalo je tema oko koje se danas raspravlja gotovo jednako žustro kao i o samoj proslavi.