Sezona svadbi, koja tradicionalno traje do novembra, uveliko je počela, ali jedna luksuzna svadba održana u aprilu u Beogradu i dalje je glavna tema među zvanicama. Iako su mladenci organizovali raskošno slavlje i okupili rodbinu iz raznih krajeva Srbije, pojedini gosti tvrde da će događaj pamtiti po krajnje neprijatnom ponašanju konobara.

Na veselje su pristigli gosti iz centralne i južne Srbije, a mnogi su nakon višesatnog puta jedva čekali da sednu, osveže se i nazdrave mladencima. Međutim, prema rečima jednog od gostiju, za pojedinim stolovima usluga je bila daleko ispod očekivanog nivoa.

- Na početku jedva da je progovorila koju reč. Kada sam je pitao šta ima od žestokih pića, prevrnula je očima i počela da nabraja. Svih desetoro za stolom bili smo u šoku. Malo je falilo da joj svašta kažem, jer takvo ponašanje stvarno nije normalno - ispričao je jedan od zvanica koji je želeo da ostane anoniman.

Kako tvrdi, problemi su se nastavili tokom čitave večeri.

- Jedva nam je sipala piće prvi put, a kada je jedan gost tražio pivo, ponašala se kao da joj je teško da ode po njega jer ga nije imala na kolicima. Posle toga gotovo da nije ni prilazila našem stolu - kaže on.

Prema njegovim rečima, situacija je otišla toliko daleko da je na kraju sam posluživao goste za stolom.

- Svima je sipala piće samo prvi put. Do kraja veselja više nije prilazila. Ja sam glumio konobara i dolivao piće gostima. Bilo mi je neprijatno da radim posao za koji je neko drugi plaćen. Ako je očekivala bakšiš, takvim ponašanjem ga sigurno nije zaslužila. Konobar treba da bude nasmejan i ljubazan, a ne da okreće očima kada neko poruči piće - ispričao je ogorčeni gost.

Iako su svi isticali da je sala bila luksuzna, mladenci elegantni, a atmosfera odlična, upravo je usluga ostavila gorak ukus.

- Sve je bilo savršeno osim konobara. Sala prelepa, mladenci divni, ali usluga je bila ispod svake kritike. Posle svadbe svi su pričali samo o tome - kaže sagovornik.

Pojedini gosti smatraju da je ovakvo ponašanje zaposlenih bacilo senku na čitavu proslavu.

- Neki su govorili da su se mladenci obrukali, iako oni nisu krivi za ponašanje pojedinaca koji predstavljaju restoran. Ljudi takve stvari dugo pamte. Kako se kaže, dobar glas daleko se čuje, a loš još dalje - zaključio je sagovornik.

Ovaj slučaj pokazuje da ni najskuplja sala, bogata trpeza i luksuzna dekoracija ne mogu da nadomeste lošu uslugu, koja često ostavlja najjači utisak na goste.