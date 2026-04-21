Pitanje koliko novca dati i šta je „pristojan iznos“ nema jedinstven odgovor, ali je ponovo pokrenulo raspravu u regionu, posebno kada je reč o krizmi.

Nekada su se ovakve proslave organizovale skromno, u krugu porodice i najbližih. Danas se sve češće održavaju u restoranima, uz troškove koji podsećaju na svadbe. Na primer, u većim gradovima cena po gostu može dostići i oko 60 evra, što uključuje hranu, piće i tortu.

Da li iznos poklona treba da prati cenu proslave

Zbog visokih troškova, mnogi smatraju da bi novac u koverti trebalo prilagoditi ceni „stolice“. Tako se sve češće pominju iznosi od 100 do 300 evra po osobi.

Ipak, ne slažu se svi sa ovim pristupom. Neki ističu da se krizma ne bi smela posmatrati kao svadba i da darivanje ne treba da bude finansijsko opterećenje.

Jedan roditelj je naveo da je pre nekoliko godina iznos od 200 evra bio maksimum, dok su ostali gosti davali znatno manje, u skladu sa svojim mogućnostima.

Kako su se krizme nekada slavile

Mnogi se prisećaju vremena kada su se krizme organizovale kod kuće, bez velikih troškova.

Porodica bi sama pripremala hranu, okupljala se najbliža rodbina, a fokus je bio na samom događaju, a ne na poklonima. Danas, kako kažu, proslave sve više liče na velika slavlja, što menja i očekivanja kada je reč o novcu.

Koliko novca se najčešće daje u koverti

U praksi, većina ljudi se i dalje drži umerenih iznosa. Najčešće se za krizmu poklanja između 50 i 200 evra, u zavisnosti od bliskosti sa porodicom.

Neki se odlučuju i za drugačije poklone, poput zlata ili simboličnih darova, dok drugi smatraju da novac uopšte nije presudan.

Ekstremni stavovi i podeljena mišljenja

Iako su umereni iznosi najčešći, postoje i ekstremni stavovi. Pojedinci smatraju da bi poklon trebalo da bude znatno veći, čak i do 1.000 evra, dok drugi veruju da krizma ne bi trebalo da se meri novcem.

Rasprava o tome koliko novca dati za krizmu očigledno nema jedinstven odgovor. Dok jedni pokušavaju da „pokriju troškove proslave“, drugi se drže starog pravila – dati koliko možete i koliko želite.

Na kraju, najvažnije je da poklon bude izraz pažnje, a ne obaveza koja stvara pritisak.