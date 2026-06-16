To je pokazala i današnja tribina koju su u Somboru organizovali Republički fond PIO i Savez penzionera Srbije, a koja je okupila oko 300 korisnika penzija zainteresovanih da u neposrednom dijalogu dobiju odgovore koji su im važni.

Direktor Republičkog fonda PIO, Relja Ognjenović, naveo je da je pre susreta sa somborskim penzionerima, obišao rekonstruisanu Filijalu Fonda u ovom gradu, jer je podjednako važna briga o penzionerima kao i briga o zaposlenima u Fondu.

- Mi smo rekonstruisali kompletno 3.615 m2, gde smo uložili 417 miliona dinara. Zgrada izgleda velelepno, imamo poseban blok za medicinsko veštačenje koji je u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom, a i naši zaposleni sada imaju mnogo bolje uslove za rad. Ulaganje u ljude treba shvatiti i kroz bolje uslove za naše korisnike i osiguranike. Kao kontinuitet brige za penzionere danas imamo nastavak tribina gde ćemo sa našim korisnicima razgovarati o njihovim problemima, šta je ono što ih najviše muči, ali i najaviti i paket mera države, gde ćemo ići sa povećanjem penzija i sa posebnim paketom pomoći najugroženijim penzionerima - istakao je direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović.

On je objasnio da paket mera pomoći neće biti samo finansijski, već će se ići i sa nižom cenom lekova i još nekim pogodnostima, koje će predsednik Republike najaviti 27. i reći konkretno koje je sve mere država obezbedila za svoje građane.

- Današnjom tribinom sa penzionerima u Somboru želimo da čujemo glas svih korisnika penzija koji žive na ovom području. Ono što je bitno sa stanovišta republičke organizacije penzionera jeste da je ovaj kraj veoma angažovan u realizaciji svih aktivnosti koje se sprovode i kada je u pitanju poboljšanje društvenog standarda penzionera, kao i učešće svih tih udruženja koja su vrlo aktivna u smislu razmene mišljenja, stavova vezanih za nedržavne politike koje se odnose na usklađivanje penzija - rekao je prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, i dodao da je u Somboru relativno velika populacija penzionera, više od 18.000, što predstavlja oko četvrtinu ukupnog broja stanovnika u ovom gradu.

Zamenik gradonačelnik Sombora, Milan Stakić, naveo je da se grad trudi, i da se nada da uspeva, da iz dana u dan poboljšava uslove života svojih starijih sugrađana, kako u samom gradu tako i u okolnim naseljima i nema razloga da oni nemaju najbolje uslove za život jer su temelj našeg društva koje su gradili decenijama, i većinu toga što danas imamo oni su izgradili.

I skup u Somboru je pokazao da je Interesovanje penzionera za ovaj vid dijaloga toliko da će od prvobitnog plana organizacije 40 tribina, njihov broj biti udvostručen. To će omogućiti da više desetina hiljada penzionera širom zemlje dobije priliku da iznese svoje zahteve i probleme, ali i da čuje kakav paket mera država i Fond PIO pripremaju za njih.