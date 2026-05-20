Na svadbama mladenci obično dobijaju mnogo lepih želja, čestitki i koverata sa novcem, ali jedna poruka uspela je da se izdvoji i postane uspomena koju će, kako kažu, pamtiti godinama.

Kako nalažu običaji, mladenci su nakon venčanja otvarali koverte i pregledali poklone koje su dobili od gostiju. Među njima se našla i jedna sasvim obična bela koverta, koja je već na prvi dodir delovala drugačije od ostalih.

Kada su je otvorili, primetili su neobičan iznos novca – tačno 18.263 dinara.

U prvi mah pomislili su da je reč o grešci ili slučajno odabranoj sumi, ali ih je poruka iz koverte potpuno raznežila.

„To je tačno 50 godina“

Uz novac je stajala kratka poruka:

„Da zajedno proslavimo vašu zlatnu svadbu, to je tačno za 18.263 dana.“

Jednostavna ideja ostavila je snažan utisak na mladence, jer je iza neobičnog iznosa zapravo stajala simbolika zajedničkog života i želja da jednog dana obeleže 50 godina braka.

Bez velikih fraza i patetičnih poruka, gost je uspeo da običnu kovertu pretvori u uspomenu koja će se dugo prepričavati.

Više od poklona

Mladenci kažu da ih ova poruka nije dirnula zbog novca, već zbog pažnje i truda uloženog u ideju.

U vremenu kada se mnogo govori o skupim svadbama, luksuznim dekoracijama i visokim iznosima u kovertama, upravo ovakvi mali i promišljeni gestovi često ostavljaju najveći utisak.

„Nije govorila o večnoj ljubavi niti koristila velike reči. Samo je kroz broj dana pokazala koliko zapravo traje jedan zajednički život“, naveli su.

Koliko novca je danas „pristojno“ staviti u kovertu

Tema koverti na svadbama poslednjih meseci često se pojavljuje i na društvenim mrežama, gde korisnici raspravljaju o tome koliki iznos je danas prikladno pokloniti mladencima.

Mnogi smatraju da se za ljude koje slabije poznajete najčešće daje oko 200 evra, dok se za bliže prijatelje i porodicu očekuju veći iznosi.

Ipak, ova priča pokazala je da vrednost poklona ponekad nema veze sa cifrom, već sa idejom i emocijom koja stoji iza nje.