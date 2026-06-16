Širom Srbije poslednjih godina sve su češće proslave punoletstva koje po obimu i organizaciji podsećaju na svadbena veselja. Restorani, svečane sale, bendovi, profesionalni fotografi, dekoracija i veliki broj gostiju postali su gotovo standard, zbog čega se među građanima sve češće postavlja pitanje – koliko danas košta organizacija punoletstva i da li su porasla očekivanja kada su pokloni u pitanju?

Organizacija ovakvih događaja zahteva ozbiljan budžet. Pored zakupa sale, roditelji najčešće plaćaju svečani meni, muziku ili DJ-a, dekoraciju, tortu, fotografa, snimatelja i druge dodatne sadržaje.

U zavisnosti od grada, lokacije i broja zvanica, cena menija po gostu kreće se između 30 i 60 evra, dok ukupni troškovi proslave mogu da dostignu nekoliko hiljada evra.

– Nije isto da li organizujete slavlje za 50 ili 200 ljudi. Razlika u troškovima je ogromna – kaže jedan Kragujevčanin.

Koverta umesto klasičnih poklona

Iako su nekada satovi, nakit ili tehnika bili među najčešćim poklonima za punoletstvo, danas se većina gostiju odlučuje za novac.

– Ranije smo birali poklone, a danas svi uglavnom pitaju isto – koliko se stavlja u kovertu – kaže jedna Kragujevčanka.

Koliko će neko pokloniti zavisi od više faktora – bliskosti sa porodicom slavljenika, broja članova porodice koji dolaze na proslavu, ali i ličnih finansijskih mogućnosti.

– Ako idem sama, jedno je. Ako dolazimo kao četvoročlana porodica, računica je potpuno drugačija – objašnjava sagovornica iz centra grada.

Da li poklon treba da prati troškove proslave?

Upravo oko ovog pitanja mišljenja su najviše podeljena.

Jedni smatraju da visina poklona ne bi trebalo da zavisi od toga koliko je domaćin potrošio na organizaciju, dok drugi veruju da velike proslave prirodno utiču na očekivanja gostiju.

– Ne gledam koliko košta mesto u restoranu. Dajem onoliko koliko mogu i koliko smatram da je primereno – kaže jedan sagovornik.

Sa druge strane, pojedini građani smatraju da je sasvim očekivano da gosti uzmu u obzir i troškove organizacije.

– Kada organizujete događaj za veliki broj ljudi u restoranu, normalno je da ljudi razmišljaju koliko sve to košta – navodi jedan od sagovornika.

Mladi imaju svoja pravila

Kada su u pitanju vršnjaci slavljenika, praksa je uglavnom drugačija. Drugari iz škole ili društva najčešće se organizuju i zajednički prikupljaju novac za poklon ili kovertu.

– Nas desetak skupi po nekoliko hiljada dinara i predamo zajedno. Tako je najjednostavnije – kaže maturant iz Kragujevca.

Takav način darivanja poslednjih godina postao je znatno češći od pojedinačnih poklona.

Gde je granica?

Punoletstvo je za mnoge porodice jedan od najvažnijih privatnih događaja koje organizuju. Međutim, rast cena ugostiteljskih usluga i sve veći troškovi organizacije otvorili su pitanje gde se nalazi granica između proslave važnog životnog trenutka i finansijskog opterećenja za porodicu i goste.

Dok jedni smatraju da su raskošna punoletstva samo odraz vremena u kojem živimo, drugi veruju da stvaraju nepotreban pritisak i na domaćine i na zvanice.

Ipak, oko jedne stvari većina se slaže – punoletstva danas predstavljaju mnogo ozbiljniji organizacioni i finansijski poduhvat nego što su bila pre desetak ili dvadesetak godina.