Poznate ličnosti okupile su se večeras na proslavi punoletstva ćerke čuvenog muzičara Mirka Kodića, Rebeke.

Pevač Era Ojdanić došao je sa unukom Andrijom, dok je njegov kolega Keba stigao bez supruge Olje, a tu su bili i Mirkovi kumovi, pevači Bilja Jevtić i Aca Ilić.

Porodica Šaulić došla je među prvima, pa su pozirali pripadnicima sedme sile.

- Mirko Kodić je moj kum! 60 godina smo sa narodom lice u lice. Amerika, Kanada, Australija... Moj Andro i ja smo došli na proslavu, i on je bio na veselju kad je Andrija moj slavio 18. rođendan. Kakav deda, kakav unuk! Jao, da li smo zaboravili kovertu... Jao... Ne, ne, evo, tu je... - govorio je Era i pokazao kovertu pred kamerama.

Slavljenica blistala u zlatnoj haljini

Rebeka Kodić je sve prisutne oduševila pojavivši se u raskošnoj zlatnoj haljini ukrašenoj perjem.

Ništa manje zapažena nije bila ni Mirkova supruga Silvija, koja je za ovu posebnu priliku odabrala elegantnu roze haljinu, dok je sam muzičar pucao od ponosa i zadovoljstva u besprekorno skrojenom bež odelu.

