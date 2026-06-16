Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila, kako navodi, brutalan govor mržnje i pozive na nasilje usmerene prema novinaru Informera Vladimiru Saviću.

U saopštenju ANS navodi da nazivanje novinara „ljudskim otpadom“ i javno prizivanje njegovog kamenovanja predstavlja nedopustiv poziv na linč i direktno podsticanje nasilja.

- Nazivati novinara „ljudskim otpadom“ i javno prizivati njegovo kamenovanje predstavlja nedopustiv poziv na linč i direktno podsticanje nasilja - navodi se u saopštenju.

Iz Asocijacije novinara Srbije zahtevaju od nadležnih organa da hitno reaguju i utvrde odgovornost za ovakve poruke.

- Zahtevamo od nadležnih organa da hitno reaguju i utvrde odgovornost, jer nijedno političko neslaganje ne može biti opravdanje za pretnje i dehumanizaciju novinara - poručili su iz ANS.

Asocijacija novinara Srbije istakla je da je neprihvatljivo da se novinari izlažu pretnjama i javnom linču zbog svog profesionalnog rada.