Radnica na kruzeru i jutjuberka Eli Ker, poznata kao Wanderlust Alley, otkrila je kako izgleda ljubavni život članova posade na brodovima. Iako pravila uglavnom zabranjuju romantične odnose sa putnicima, među članovima posade koji mesecima žive i rade zajedno često se razvijaju veze koje na kopnu teško nastaju.

Veze se na brodu razvijaju mnogo brže

Eli objašnjava da se život na kruzeru odvija potpuno drugačijim tempom u odnosu na svakodnevicu na kopnu.

„Sve je na brodu ubrzano. Ako vam se neko svidi, provodite ogromnu količinu vremena zajedno i veoma brzo se upoznate“, navela je.

Kako kaže, za razliku od života na kopnu, gde se ljudi viđaju povremeno, na brodu kolege zajedno doručkuju, ručaju i rade svakog dana, što prirodno ubrzava razvoj odnosa.

Od kratkih avantura do brakova

Iako mnogi smatraju da su veze na kruzerima kratkog veka, Eli tvrdi da se među posadom dešavaju i ozbiljne ljubavi.

„Neki na brodu upoznaju svoje buduće supružnike, dok drugi ostanu u kratkim vezama koje traju samo tokom ugovora“, objašnjava ona.

Članovi posade često porede život na brodu sa studentskim životom, gde se odnosi brzo razvijaju, ali se jednako brzo i završavaju kada se ugovor završi i ljudi se raziđu.

“Brodski partneri” i posebna pravila

Jedan od članova posade opisao je i fenomen takozvanih „brodskih partnera“ – privremenih romantičnih veza koje postoje samo tokom rada na kruzeru.

„Neki ljudi imaju partnere kod kuće, ali na brodu imaju brodskog muža ili ženu“, navodi on, ističući da se radi o vezama koje traju isključivo tokom boravka na brodu.

Sve je blizu i svi sve znaju

Eli ističe da se ljubavni život na kruzeru razlikuje od onog na kopnu pre svega zbog zatvorenog okruženja.

„Svi su stalno na istom mestu, kabine su blizu i upoznavanje je veoma lako. Ali isto tako, pošto živimo i radimo zajedno, informacije se brzo šire i svi sve saznaju o svima“, zaključila je.