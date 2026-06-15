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Radnica na kruzeru raskrinkala kolege: "Neki imaju ženu i kod kuće i na brodu"
Eli objašnjava da se život na kruzeru odvija potpuno drugačijim tempom u odnosu na svakodnevicu na kopnu
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