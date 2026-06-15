Iako mnogi već godinama očekuju pad cena nekretnina, pojedini delovi Beograda i dalje beleže ogromnu potražnju. Posebno su traženi stanovi u centralnim gradskim zonama, gde kupci često donose odluku o kupovini mnogo brže nego u drugim delovima prestonice.

Kako prenosi Blic Biznis, upravo lokacija predstavlja glavni razlog zbog kojeg pojedini stanovi postižu i do 800 evra višu cenu po kvadratnom metru u odnosu na slične nekretnine koje se nalaze samo nekoliko ulica dalje.

Lokacija i dalje odlučuje o brzini prodaje

Agenti za nekretnine ističu da kupci najviše pažnje obraćaju na praktičnost svakodnevnog života. Blizina škola, vrtića, prodavnica, restorana, javnog prevoza i poslovnih centara značajno utiče na konačnu cenu stana.

Stanovi koji se nalaze u najtraženijim ulicama često pronađu kupca za veoma kratko vreme, dok nekretnine na manje atraktivnim lokacijama ostaju duže na tržištu. Upravo zbog toga vlasnici u pojedinim delovima grada uspevaju da postignu znatno više cene.

Kupci najviše traže centralne delove grada

Interesovanje je posebno izraženo za centar Beograda, gde mnogi kupci nekretninu ne vide samo kao mesto za život, već i kao dugoročnu investiciju.

Stručnjaci navode da se stanovi u najatraktivnijim delovima grada lakše izdaju, sporije gube vrednost i predstavljaju sigurniju investiciju od nekih udaljenijih lokacija. Upravo zbog toga veliki broj kupaca pristaje da plati višu cenu kvadrata.

Blizina sadržaja podiže cenu kvadrata

Na prvi pogled male razlike mogu značajno da utiču na vrednost nekretnine. Nekoliko minuta pešačenja do škole, autobuske stanice ili poslovnog centra često pravi razliku od nekoliko stotina evra po kvadratnom metru.

Kupci sve češće traže stanove koji omogućavaju da se većina svakodnevnih obaveza obavi bez korišćenja automobila. Upravo ta pogodnost postaje jedan od ključnih faktora koji određuju cenu.

Tržište i dalje ostaje veoma aktivno

Podaci pokazuju da tržište nekretnina u Srbiji nastavlja da raste, a najveći deo prometa i dalje se ostvaruje upravo u Beogradu. Tokom 2025. godine tržište nekretnina dostiglo je vrednost od 8,1 milijardu evra, uz rast broja ugovora i prometa stanova.

To potvrđuje da, uprkos visokim cenama, interesovanje za stanove u prestonici ne jenjava. Posebno se izdvajaju lokacije koje nude dobru povezanost sa ostatkom grada i kvalitetnu infrastrukturu, jer upravo takve nekretnine najbrže pronalaze nove vlasnike.