Nemačka udruženja za zaštitu potrošača upozorila su na novu prevaru u kojoj građanima stižu zahtevi za plaćanje navodnih onlajn usluga.

Sporni računi odnose se na servise kao što su Novavitalia, program za savetovanje o ishrani, Bongo-Chat AI asistent, Astrolonova horoskopski servis i NovaMenstruHilfe.

Prema podacima iz impresuma, iza ovih servisa stoji kompanija Margot Brands Limited.

Kod servisa Novavitalia od korisnika se traži uplata od oko 240 evra, iako mnogi tvrde da nikada nisu otvorili nalog niti zaključili pretplatu.

Koriste lične podatke kako bi račun delovao uverljivo

Stručnjaci smatraju da su podaci korisnika mogli da dospeju do kompanija usled curenja baza podataka ili njihove prodaje.

Kada građani ospore račun, kompanija često odgovara navodeći datum i vreme navodnog zaključenja ugovora, kao i imejl adresu i IP adresu za koje tvrdi da su korišćeni prilikom registracije.

Pojedini korisnici navode da, čak i kada izjave da odustaju od navodnog ugovora, dobijaju novi zahtev za plaćanje takozvane naknade za korišćenu uslugu. U slučaju Novavitalije taj iznos navodno dostiže 110 evra.

Šta savetuju stručnjaci

Udruženja za zaštitu potrošača poručuju građanima da ovakve račune ne plaćaju ukoliko nisu zaključili ugovor.

Umesto toga, preporučuje se da podnesu pisanu žalbu u kojoj će jasno navesti da nikada nisu naručili uslugu niti prihvatili pretplatu.

Ukoliko nakon toga stignu dodatne opomene ili zahtevi za naplatu, savet je da korisnici ostanu dosledni i ponovo ospore potraživanje. Isto važi i ako se u postupak uključi agencija za naplatu dugova.

Izvor: Fenix magazin.