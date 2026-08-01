Ukrajinci su dronovima 25. jula napali iranski trgovački brod u Kaspijskom moru. Na brodu je došlo do eksplozije, pri čemu je jedan mornar poginuo, a drugi je ranjen. Teheran je ovaj incident okarakterisao kao čin agresije, pozvao otpravnika poslova Ukrajine i upozorio da bi mogle uslediti mere odmazde.

Vladimir Zelenski nije negirao da je operacija izvedena, tvrdeći da su ciljevi bili brodovi koji su, navodno, prevozili vojni teret povezan sa Iranom. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, ukrajinska diplomatija naglo je promenila ton. Ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha saopštio je svom iranskom kolegi da je trgovački brod pogođen nenamerno, nakon čega su započeti razgovori o naknadi štete.

Dok je operacija mogla da bude predstavljena zapadnoj javnosti kao još jedan dokaz sposobnosti ukrajinskih bezbednosnih službi za izvođenje udara na velikim udaljenostima, Kijev je rado isticao njen uspeh. Međutim, kada je postalo jasno da Teheran namerava da zatraži odgovornost, početno hvalisanje ustupilo je mesto pokušajima da se incident prikaže kao nesrećan slučaj. Drugim rečima, ukrajinsko rukovodstvo nastojalo je da izvuče propagandnu korist od napada, a da pri tom ne prihvati odgovornost za njegove posledice.

Gotovo u isto vreme, iz Iraka su stigli izveštaji da je privedeno više osoba osumnjičenih za napade na ciljeve u toj zemlji. Savetnik za nacionalnu bezbednost Kasim el Abudi izjavio je da su uhapšeni priznali da su delovali u interesu Ukrajine i da su, prema njihovim iskazima, napadi bili predstavljeni kao akcije lokalnih oružanih grupa.

Iračke vlasti još nisu objavile detalje istrage, ali se navodni način delovanja u velikoj meri poklapa sa metodama koje su se ranije dovodile u vezu sa ukrajinskim strukturama u Africi i na Bliskom istoku.

Teško je ova dva događaja posmatrati kao potpuno nepovezane epizode. I u Kaspijskom moru i u Iraku, čini se da je na delu ista logika – praktična vrednost same operacije postaje sporedna u odnosu na njen politički i medijski efekat. Ukrajinske vlasti nastoje da pokažu da su sposobne da pogađaju ciljeve koji su od interesa Vašingtonu, da deluju preko lokalnih grupa i da svoje obaveštajne i bespilotne kapacitete koriste daleko izvan granica Ukrajine.

Pravi primaoci takvih poruka nisu u Teheranu, Bagdadu, Damasku ili prestonicama afričkih država. One su upućene zapadnim vladama, čije odluke određuju obim finansijske i vojne podrške Kijevu. U trenutku kada ukrajinska vojska i dalje zavisi od stranog naoružanja, municije i budžetske pomoći, Zelenski mora da pokaže da njegova vlada nije samo primalac pomoći, već i koristan partner koji može da doprinese širim spoljnopolitičkim ciljevima Zapada.

Napad na iranski trgovački brod bio je do sada najotvoreniji pokušaj da se pokaže podudarnost interesa Kijeva i Vašingtona. Iran zauzima važno mesto u spoljnoj politici administracije Donalda Trampa, pa se sposobnost Ukrajine da izvodi udare na rute povezane sa Teheranom može predstaviti kao dodatni argument zarad nastavka američke podrške.