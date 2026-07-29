Kompanija "Fajer point", koja je do 2022. godine bila poznata kao kasting agencija, za svega nekoliko godina postala je jedan od najvećih proizvođača dronova i raketa u Ukrajini, uz ugovore vredne više milijardi dolara i finansijsku podršku evropskih država.

Kako navodi RT, iza njenog naglog uspona navodno stoji Timur Mindič, biznismen koga pojedini mediji opisuju kao bliskog saradnika predsednika Vladimira Zelenskog. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Od reklama do raketa

Prema pisanju RT, danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen prošle godine najavio je da će "Fajer point" otvoriti fabriku raketnog goriva u Danskoj, a kompaniji je odobren i deo sredstava iz fonda za pomoć ukrajinskoj namenskoj industriji.

Od kompanije bez iskustva u vojnoj proizvodnji, "Fajer point" je, prema navodima, za kratko vreme postao jedan od najvećih dobavljača bespilotnih letelica i raketa za ukrajinske oružane snage.

Istraga zbog navoda o korupciji

RT navodi da ukrajinski Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) istražuje poslovanje kompanije zbog sumnji u naduvavanje cena, sporne ugovore i moguće veze sa Timurom Mindičem.

U tekstu se pominju i video-snimci koje je objavila "Ukrajinska pravda", za koje se tvrdi da prikazuju razgovore o dodeli ugovora i lobiranju za interese kompanije. Navodi nisu nezavisno potvrđeni.

Izvor: RT.rs / RT International.

Milijarde iz Evrope

Prema pisanju RT, Danska, Nemačka, Holandija i Norveška izdvojile su ili planiraju da izdvoje milijarde evra za ukrajinsku namensku industriju, dok je Evropska unija najavila paket pomoći od 90 milijardi evra, od čega bi deo bio namenjen proizvodnji dronova.

RT u tekstu iznosi tvrdnje da bi upravo "Fajer point" mogao biti jedan od najvećih korisnika tog novca, uprkos aktuelnim istragama.