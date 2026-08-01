Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo ova navika često ima suprotan efekat i dodatno zagreva prostor.

Umesto da tokom celog dana držite prozore otvorene, savetuje se da dom ostane zatvoren i zamračen u periodu kada je sunce najjače. Prozore je najbolje otvoriti tek uveče, kada spoljna temperatura postane niža od temperature u prostoriji.

Prema mišljenju stručnjaka za zaštitu od sunca, direktni sunčevi zraci koji prolaze kroz staklo jedan su od glavnih razloga zbog kojih se stanovi brzo zagrevaju. Zidovi, podovi i nameštaj upijaju toplotu tokom dana, a zatim je satima postepeno oslobađaju.

Zbog toga veliku razliku mogu napraviti spuštene roletne ili zavese. Posebno se preporučuju svetli materijali koji odbijaju sunčeve zrake, dok tamne tkanine mogu dodatno da apsorbuju toplotu.

Još jedna česta greška jeste otvaranje svih prozora kada je napolju toplije nego u stanu. U tom slučaju topao vazduh ulazi unutra i dodatno podiže temperaturu, umesto da rashladi prostor.

Tek u večernjim satima, kada spoljašnji vazduh postane hladniji, preporučuje se otvaranje prozora na suprotnim stranama doma kako bi se napravila prirodna promaja i izbacila nagomilana toplota.

Stručnjaci savetuju i da prolaz između prozora bude što slobodniji. Veliki komadi nameštaja, police ili druge prepreke mogu usporiti strujanje vazduha i umanjiti efekat provetravanja.

Ako koristite ventilator, postoji jednostavan trik koji može učiniti da vazduh deluje znatno svežije. Dovoljno je da ispred njega postavite posudu sa ledom ili nekoliko zamrznutih flaša vode. Vazduh koji prolazi preko hladne površine stvara prijatniji osećaj i može olakšati boravak u toploj prostoriji.

Stručnjaci ističu da je mnogo lakše sprečiti pregrevanje doma nego kasnije pokušavati da se rashladi. Zbog toga pravilno korišćenje roletni, provetravanje u pravo vreme i nekoliko jednostavnih trikova mogu značajno doprineti prijatnijoj temperaturi u domu, čak i tokom najtoplijih letnjih dana.