Tačno je da se limunska kiselina često potcenjuje u odnosu na sodu bikarbonu, iako u mnogim situacijama radi posao znatno efikasnije. Razlika između njih nije stvar “jačine” u opštem smislu, već hemije – jedna je bazna, druga kisela, i zato deluju na potpuno različite vrste prljavštine.

Soda bikarbona je korisna za neutralisanje mirisa i blago ribanje, ali kada je reč o kamencu i mineralnim naslagama, tu jednostavno nema šta da “razbije”. Naslage kamenca su uglavnom bazne prirode (kalcijum-karbonat), pa ih kiseline razgrađuju mnogo lakše. Tu limunska kiselina dolazi do izražaja – ona hemijski reaguje sa naslagama i praktično ih rastvara, umesto da ih samo mehanički uklanja.

Zato se najbolje pokazuje na mestima gde voda ostavlja trag: u kuvalu, aparatu za kafu, mašini za veš ili na slavinama. Umesto agresivnog ribanja, dovoljno je da se napravi blag rastvor i ostavi da odradi posao. Često je to i nežnije rešenje za površine, jer nema grubog habanja.

Ipak, postoji jedna zabluda koju vredi razjasniti: “više” ne znači “bolje”. Prejaka koncentracija neće ubrzati čišćenje, ali može da nagrize gumene delove ili zaptivke u uređajima. Isto važi i za mešanje sa drugim sredstvima – naročito sa hlorom, gde može doći do stvaranja štetnih gasova. To nije sitnica, već realan bezbednosni rizik.

Ako se koristi razumno – umerena količina, malo vremena i bez mešanja sa hemikalijama – limunska kiselina je jedno od najefikasnijih i najpraktičnijih sredstava za održavanje doma. U praksi, najbolji rezultat često dolazi iz kombinacije: soda za masnoće i mirise, a limunska kiselina za kamenac i naslage.