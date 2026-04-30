Proleće miriše na roštilj, a sočno meso, povrće i čak voće sa žara za mnoge su neizostavan deo druženja. Ipak, kada se okupljanje završi, ostaje onaj deo koji svi odlažu – čišćenje roštilja. Iako deluje kao sporedna obaveza, upravo je to jedan od ključnih koraka za bezbednu i kvalitetnu pripremu hrane.

Prema istraživanjima, prosečan roštilj može sadržati i više od 1,7 miliona bakterija po kvadratnom centimetru – čak i više nego WC šolja. Dovoljno da se čišćenje ne preskače.

Zašto je čišćenje roštilja važno?

Ako je roštilj mesecima stajao napolju, izložen vlazi i hladnoći, velika je verovatnoća da su se na njemu nakupili rđa, masnoće i ostaci hrane. To nije samo estetski problem — takvi uslovi pogoduju razvoju bakterija koje mogu ugroziti zdravlje.

Osim toga, zapušten roštilj često privlači insekte, pa čak i male glodare, što dodatno povećava rizik od kontaminacije.

Prljav roštilj kvari ukus hrane

Naslage izgorele hrane i masnoće utiču i na ukus. Hrana može poprimiti gorak ili neprijatan šmek, a neravnomerno zagrevanje rešetki otežava pravilno pečenje. Bez čistih rešetki, teško je dobiti one karakteristične tragove žara i savršenu teksturu.

Koliko često treba čistiti roštilj?

Sve zavisi od učestalosti korišćenja, ali neka osnovna pravila mogu pomoći:

Nakon svake upotrebe: Dok su rešetke još tople, očistite ih četkom. Malo deterdženta ili čak prepolovljen crni luk mogu pomoći u uklanjanju masnoće i mirisa.

Na početku i kraju sezone rastavite roštilj, operite sve delove i proverite stanje opreme. Ako često roštiljate: Dodatno čišćenje jednom nedeljno je dobra praksa.

Na početku i kraju sezone rastavite roštilj, operite sve delove i proverite stanje opreme. Ako često roštiljate: Dodatno čišćenje jednom nedeljno je dobra praksa.

Saveti za pravilno održavanje

Čistite roštilj dok je još topao — tada se nečistoće lakše uklanjaju

Povremeno operite rešetke u toploj vodi sa deterdžentom

Ne zaboravite unutrašnjost poklopca i dno, gde se često skuplja najviše naslaga

Redovno proveravajte stanje delova i zamenite oštećene ili zarđale elemente

Redovno održavanje roštilja ne znači samo bolju higijenu, već i bolji ukus hrane. Uz malo truda, svaki obrok sa žara biće sigurniji, ukusniji i mnogo prijatniji za sve za stolom.