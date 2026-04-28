Sezona roštiljanja je počela, a sa njom i neizbežno pitanje – kako najlakše očistiti zagorelu rešetku? Dobra vest je da ne morate odmah posezati za grubim četkama i jakim hemikalijama. Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji posao čine znatno lakšim.

Bilo da roštiljate na balkonu, terasi ili u dvorištu, čista rešetka je ključ dobrog ukusa hrane. Osim što utiče na higijenu, sprečava i prenošenje starih mirisa na sveže pripremljeno meso ili povrće.

Trik sa lukom

Dok je rešetka još topla, prepolovite luk, nabodite ga na viljušku i istrljajte površinu. Sokovi iz luka u kombinaciji sa toplotom pomažu da se masnoća i zagoreli ostaci lakše uklone, a ujedno deluju i blago dezinfekciono.

Mešavina sirćeta i šećera

Za tvrdokornije naslage možete koristiti jednostavnu mešavinu:

  • 200 ml jabukovog sirćeta
  • 2 kašike šećera

Blago zagrejte rešetku, poprskajte je ovom tečnošću i ostavite da deluje dok se ne ohladi. Nakon toga dovoljno je da je prebrišete vlažnom krpom.

Soda bikarbona kao saveznik

Ako imate vremena, ovo je jedan od najefikasnijih načina. Rešetku potopite u vodu, dodajte sodu bikarbonu i ostavite preko noći. Ova kombinacija razlaže masnoću i olakšava uklanjanje naslaga bez ribanja.

Kako sprečiti lepljenje hrane

Pre nego što počnete sa pečenjem, istrljajte rešetku prepolovljenim sirovim krompirom. Skrob iz krompira stvara tanak sloj koji smanjuje lepljenje hrane i kasnije olakšava čišćenje.

Uz ove jednostavne metode, roštiljanje ostaje ono što treba da bude – uživanje, bez napornog čišćenja nakon toga.

 