Iako mnogi koriste jaka hemijska sredstva za čišćenje, ovaj metod nudi alternativu koja može pomoći u uklanjanju površinske prljavštine i osvežavanju WC šolje uz minimalan trud.

Princip je vrlo jednostavan – kada ubacite kockice leda u WC šolju, one tokom topljenja stvaraju trenje koje pomaže da se olabave naslage i nečistoće sa površine. Ovaj efekat dodatno poboljšava ispiranje i može doprineti boljem protoku vode. Upravo zbog toga mnogi ga koriste kao dopunu redovnom čišćenju, jer smanjuje potrebu za čestom upotrebom hemikalija.

Važno je naglasiti da trik sa ledom ne može zameniti temeljno čišćenje WC šolje, ali može značajno pomoći u održavanju higijene između dva detaljna ribanja. Redovnom primenom, na primer jednom nedeljno, može se sprečiti nakupljanje lakših naslaga i održati osećaj svežine u kupatilu.

Za još bolji efekat, neki preporučuju kombinaciju leda sa prirodnim sredstvima poput sirćeta ili sode bikarbone. Ova kombinacija može pomoći u uklanjanju blagih mrlja i neutralisanju neprijatnih mirisa, bez upotrebe agresivnih hemikalija.

Ipak, ovaj trik ima i svoja ograničenja. Ne uklanja tvrdokorni kamenac niti stare naslage, za šta su potrebni specijalizovani proizvodi ili mehaničko čišćenje. Takođe, preporučuje se oprez kod oštećenih WC šolja, jer trenje može dodatno pogoršati postojeće pukotine.

Ukratko, ubacivanje kockica leda u WC šolju je brz, jeftin i praktičan trik za održavanje čistoće kupatila. Kao deo redovne rutine, može pomoći da vaš WC ostane uredniji i svežiji, uz manju upotrebu hemijskih sredstava.