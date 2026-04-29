Dezinfekcione maramice zaista mogu olakšati svakodnevno čišćenje, ali nisu univerzalno rešenje za sve površine. Stručnjaci upozoravaju da njihova nepravilna upotreba može dovesti do oštećenja materijala ili čak predstavljati zdravstveni rizik.

Mnogi ih koriste „na brzinu“, verujući da su bezbedne za sve – ali postoje situacije u kojima ih je bolje izbegavati.

Kožni nameštaj i obuća

Koža je osetljiv materijal koji zahteva posebnu negu. Dezinfekcione maramice, naročito one koje sadrže izbeljivač, mogu isušiti, izbledeti ili oštetiti površinu. Umesto toga, koristite sredstva namenjena baš za kožu.

Vinilne površine

Sedišta i podovi od vinila, posebno u automobilima, mogu pretrpeti promenu boje, pucanje ili gubitak elastičnosti ako se često brišu maramicama. Hemikalije u njima mogu dugoročno nagristi materijal.

Igračke za decu

Deca često stavljaju igračke u usta, pa ostaci hemikalija mogu biti štetni. Bolja opcija je blagi sapun i voda ili netoksična sredstva za čišćenje.

Koža (ruke i telo)

Iako deluje praktično, dezinfekcione maramice nisu namenjene za ličnu higijenu. Mogu izazvati iritacije ili suvoću kože zbog jakih sastojaka. Za ruke je sigurniji izbor dezinfekcioni gel ili sapun i voda.

Posude za ljubimce



Hemikalije iz maramica mogu ostati na površini i izazvati zdravstvene probleme kod životinja, poput stomačnih tegoba ili iritacija kože. Posude je najbolje prati toplom vodom i deterdžentom.

Elektronika

Ekrani telefona, televizora i drugih uređaja imaju osetljive zaštitne slojeve. Maramice ih mogu oštetiti, naročito premaz protiv otisaka prstiju. Umesto toga koristite mikrofiber krpu ili specijalna sredstva za ekrane.

Iako su praktične, dezinfekcione maramice nisu rešenje za sve. Pravilnim izborom sredstava za čišćenje ne samo da ćete bolje održavati svoj dom, već ćete i produžiti vek trajanja stvari koje svakodnevno koristite.