Prljav i zapušten frižider može vrlo brzo postati pravo leglo bakterija, buđi i drugih štetnih mikroorganizama, koji se lako razvijaju u vlažnom i zatvorenom prostoru. Ako se pritom redovno ne uklanjaju ostaci hrane i ne održava odgovarajuća temperatura, rizik od kontaminacije dodatno se povećava.

U takvim uslovima mogu se razviti opasne bakterije poput salmonele, E. coli i listerije, koje lako dospevaju na namirnice koje svakodnevno konzumiramo. Posledice mogu biti ozbiljne, naročito kod osetljivijih grupa, poput dece, starijih osoba i onih sa oslabljenim imunitetom.

Bakterije se naročito brzo šire u delovima frižidera gde se zadržava vlaga i gde hrana dugo stoji bez kontrole. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da se higijena frižidera često zanemaruje, iako ima direktan uticaj na bezbednost hrane.

Najprljaviji deo frižidera

Istraživanja pokazuju da je najprljaviji deo frižidera fioka za voće i povrće. Razlog je jednostavan – većina ljudi ne pere ove namirnice pre odlaganja, kako bi im produžila rok trajanja, pa se nečistoće i mikroorganizmi zadržavaju upravo u toj fioci.

Dobra vest je da njeno čišćenje ne zahteva odmrzavanje frižidera niti mnogo vremena. Dovoljno je da fioku izvadite, privremeno sklonite namirnice i temeljno je obrišete dezinfekcionim sredstvom. Kao prirodna alternativa može poslužiti i jači rastvor vode i alkoholnog sirćeta, čiji miris brzo nestaje. Nakon toga, fioku obrišite suvom i čistom krpom i vratite je na mesto.

Kako održavati frižider čistim i bezbednim

Da biste smanjili rizik od kontaminacije, važno je redovno održavanje i brzo reagovanje na svako prosipanje hrane. Svaku nečistoću treba ukloniti odmah, bez odlaganja.

Za čišćenje je dovoljna čista krpa ili papirni ubrus kojim ćete ukloniti tečnost, a zatim površinu dezinfikovati blagim sredstvom. Redovna kontrola i pravilno skladištenje namirnica ključni su za bezbedno i zdravo čuvanje hrane.

Zdravstveni rizici prljavog frižidera

Jedna od najvećih opasnosti zapuštenog frižidera jeste povećan rizik od bolesti koje se prenose hranom. Kontaminirana hrana može izazvati mučninu, povraćanje, proliv i bolove u stomaku, a najugroženiji su deca, starije osobe i osobe sa slabijim imunitetom.

Pored bakterija, u frižideru se često razvija i buđ, naročito na mestima sa povećanom vlagom. Njene spore mogu izazvati alergijske reakcije poput kijanja, kašlja, svraba očiju i osipa na koži.

Buđ i gljivice takođe mogu dovesti do respiratornih problema, posebno kod osoba koje pate od astme ili drugih plućnih oboljenja. Udisanje spora može izazvati otežano disanje, kašalj i iritaciju disajnih puteva.

Neprijatni mirisi su još jedan čest znak neodržavanog frižidera. Najčešće nastaju usled kvarenja hrane ili razvoja bakterija, a osim što su neprijatni, mogu uticati i na ukus i kvalitet drugih namirnica.