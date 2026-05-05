U Japanu sve više praktikuje jednostavno svakodnevno čišćenje koje traje samo nekoliko minuta.

Ideja nije da se jednom nedeljno posvetite velikom spremanju i temeljniom čišćenju, već da se kroz male, svakodnevne navike održava stalna čistoća. Evo šta je najvažnije:

Prvo sređivanje, pa čišćenje

Pre nego što se počne sa brisanjem i pranjem, važno je razumeti razliku između sređivanja i čišćenja.

Sređivanje znači da se stvari vrate na svoje mesto i ukloni nered. Kada su predmeti razbacani, prostor deluje haotično i teško ga je očistiti.

Čišćenje dolazi tek nakon toga i podrazumeva uklanjanje prašine, prljavštine i mrlja. Kada je prostor organizovan, čišćenje je mnogo brže i lakše.

Redovno čišćenje hodnika

Ulaz u stan je prvo što se vidi kada se ulazi u dom, pa zato ima poseban značaj. Ako je ovaj prostor čist, cela kuća deluje urednije.

Prašina i pesak koji se unose spolja treba redovno da se uklanjaju. Dovoljno je brzo prebrisati pod ili ga obrisati vlažnom krpom ili maramicom. Cipele treba držati uredno složene u ormarićima ili na jednom mestu. Ako je moguće, najbolje je ograničiti broj pari obuće koji stoji napolju kako bi prostor uvek izgledao uredno.

Kuhinja – čišćenje odmah nakon korišćenja

Kuhinja je prostor koji se najbrže prlja, jer se tokom kuvanja stvaraju masnoće, para i ostaci hrane.

Najvažnije pravilo je da se mrlje brišu odmah, dok su još sveže. Kada se masnoća osuši, mnogo je teže ukloniti je.Radne površine treba održavati što praznijim, jer se tako lakše čiste i deluju urednije. Ako se začini i pribor stalno drže na vidnom mestu, brzo se skuplja prašina i masnoća.

Sudoperu je dobro obrisati nakon svake upotrebe kako ne bi ostajale mrlje od vode i kamenca. To oduzima samo minut, ali daje veliki efekat čistoće.

Kupatilo – borba protiv vlage

Kupatilo je prostor gde se najlakše razvijaju vlaga i buđ, pa je važno redovno provetravanje.

Nakon tuširanja ili kupanja, preporučuje se da se uključi ventilacija ili otvori prozor kako bi se prostor brzo osušio.

Površine poput lavaboa i kade treba kratko obrisati kako bi se uklonili ostaci sapuna i vode. Ako se voda ostavi da se osuši sama, ostaju fleke i kamenac. Ogledalo je takođe bolje obrisati suvom krpom kako bi uvek bilo čisto i sjajno.

Toalet – svakodnevno čišćenje

Toalet se često zapostavlja, ali u japanskoj filozofiji smatra se da čistoća ovog prostora utiče na opšti osećaj doma.

Dovoljno je kratko, svakodnevno čišćenje kako se ne bi stvarale tvrdokorne mrlje. Ako se redovno održava, nema potrebe za jakim hemikalijama ili dugim ribanjem. Ideja je da se toalet čisti često, ali kratko, kako bi uvek bio čist i i svež.

Suština Japanskog sistema je u malim, svakodnevnim navikama. Umesto velikog vikend čišćenja, prostor se održava po malo svaki dan. Kada se prljavština odmah uklanja, ona se ne gomila. Kada svaka prostorija ima kratku rutinu čišćenja, dom ostaje uredan bez velikog napora.

Dovoljno je samo 10 minuta dnevno da dom ostane čist i prijatan za život. Ključ je u tome da se stvari ne odlažu, već da se čiste odmah i redovno, piše Japanlivingguide.