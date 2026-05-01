Šerif Konjević je celo svoje bogatstvo, koje je procenjeno u milionima, ostavio supruzi Kaniti.

Kanita je Šerifova druga supruga, retko se pojavljuje u javnosti, a zajedno sa sinom žive u Sarajevu.

- Svoju ženu volim najviše na svetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Zaslužila je to - rekao je Šerif jednom prilikom i dodao:

- Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo - rekao je Konjević jednom prilikom za domaće medije.

"Majka je imala sve što je htela"

Podsetimo, kada je nedavno govorio o majci Konjević je istakao da joj je ostvario sve želje, nakon čega je briznuo u plač.

- Godine su činile svoje. Tri godine sam menjao žene koje su je čuvale i brinule se o njoj, ali uvek nešto nije bilo kako treba. Moja majka je doživela 96 godina i u tim nekim godinama bila je ponosna i volela je sve ona da radi, ali nije mogla. Tako da nije bilo jednostavno ženama koje su je čuvale. Što god one urade, moja je majka govorila: "Nije to tako, to je ovako". Teško je to sa starim ljudima i onda sam ja moju majku odlučio da, ne ja sam, nego odlučio sam sa svojim braćom i sestrama da je stavimo u dom. Tako se zove, ali to nije bio dom, već jedna medicinska ustanova u kojoj je moja majka sve imala. Sve što je poželela, od apartmana do medicinske brige - rekao je Šerif, nakon čega se rasplakao pred kamerama.

