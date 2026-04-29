Šta učiniti kada se porodica godinama ne može dogovoriti oko nasledstva i kako rešiti ovakve situacije?
Jedan korisnik sa Reddita iz Hrvatske podelio je svoje iskustvo koje pokazuje koliko ovakvi problemi mogu biti složeni i emotivno iscrpljujući.
“Nasledstvo bi trebalo da se deli pola-pola”
„Po mom mišljenju, sve bi trebalo da ide pola-pola, kao što zakon nalaže. Međutim, kod nas jedna osoba smatra da druga treba da dobije bezvrednu zemlju samo zato što je otišla u grad, dok je on ostao na selu – svojom odlukom“, objašnjava korisnik.
On dodaje da je upravo to dovelo do porodičnog raskola koji traje već 15 godina. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da jedan član porodice i dalje koristi zemlju koja nije njegova.
„Pitam se šta će se desiti kada oni umru – imovina će se dodatno usitniti, a realno nikoga više nije ni briga za tu zemlju. Ostala je samo negativna energija koja traje godinama“, kaže on, tražeći savet kako objektivno sagledati situaciju.
Čest problem u regionu
Jedan od komentara na ovu priču ističe da ovakvi slučajevi nisu retkost:
„Nasledstvo ide zakonski pola-pola, ali često jedan naslednik misli da zaslužuje više jer se brinuo o imovini ili članovima porodice. Na kraju ostanu zapuštene parcele sa mnogo vlasnika – klasičan scenario.“
Lična priča: izbor između novca i porodičnih odnosa
U diskusiju se uključila i jedna korisnica koja je podelila sopstveno iskustvo:
„U našoj porodici je bilo slično, ali sam odlučila da prekinem taj začarani krug. Baka je meni i bratiću ostavila stanove. Iako zakon ne zahteva, odlučila sam da dam deo novca sestri – ono što sam uložila i polovinu vrednosti.“
Iako su je mnogi kritikovali zbog te odluke, ona objašnjava svoj stav:
„Ne želim da zbog novca nastavim porodične svađe koje traju decenijama. Život je kratak, a porodicu ne možemo birati. Novac mi nije vredan izgubljenih odnosa.“
Kako rešiti spor oko nasledstva?
Problemi oko podele imovine često uključuju:
- različita očekivanja naslednika
- emotivnu vezanost za imovinu
- osećaj nepravde
- nedostatak komunikacije
Stručnjaci savetuju:
- otvoren razgovor među članovima porodice
- pravno savetovanje
- medijaciju kao način mirnog rešavanja konflikta
- fokus na dugoročne odnose, a ne samo finansijsku korist
Ova tema izazvala je veliko interesovanje i brojne reakcije širom regiona.
Da li ste vi imali iskustva sa podelom imovine i porodičnim sukobima? Kako biste vi postupili?
Komentari (0)