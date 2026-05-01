Najviše obaveza koncentrisano je sredinom meseca, dok se pojedini rokovi odnose i na specifične kategorije obveznika, uključujući frilensere.

Prvi rokovi već 5. maja

Početak meseca donosi obaveze koje se odnose na izveštavanje i zapošljavanje:

  • dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima za estradne i zabavne programe za april
  • podnošenje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplata sredstava.

Do 11. maja dospevaju obaveze vezane za poreze u sektoru osiguranja i PDV:

  • prijava i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja,
  • podnošenje prijave i plaćanje PDV za april za određene kategorije poreskih dužnika.

Najveći broj obaveza do 15. maja

Sredina meseca donosi i najveći broj poreskih obaveza, koje obuhvataju širok krug obveznika:

  • plaćanje akontacije poreza i doprinosa za samostalne delatnosti
  • podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak građana za 2025. godinu
  • uplata doprinosa za sveštenike, zaposlene u inostranstvu i strane penzionere
  • plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike
  • prijava i uplata doprinosa za osnivače i članove privrednih društava
  • podnošenje i plaćanje PDV za april
  • prijava za sticanje PDV statusa za obveznike koji posluju u inostranstvu
  • plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica
  • prijava i plaćanje akciza, uključujući i akcize na električnu energiju i gas
  • Kraj meseca rezervisan za akcize

Do 29. maja rok je za:

  • podnošenje prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. maja i plaćanje obaveze.

Napomena je da se rokovi koji padaju na neradne dane pomeraju na prvi naredni radni dan, osim kada je reč o pojedinim akcizama, gde važe posebna pravila.

BONUS VIDEO