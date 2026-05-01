Najviše obaveza koncentrisano je sredinom meseca, dok se pojedini rokovi odnose i na specifične kategorije obveznika, uključujući frilensere.
Prvi rokovi već 5. maja
Početak meseca donosi obaveze koje se odnose na izveštavanje i zapošljavanje:
- dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima za estradne i zabavne programe za april
- podnošenje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplata sredstava.
Do 11. maja dospevaju obaveze vezane za poreze u sektoru osiguranja i PDV:
- prijava i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja,
- podnošenje prijave i plaćanje PDV za april za određene kategorije poreskih dužnika.
Najveći broj obaveza do 15. maja
Sredina meseca donosi i najveći broj poreskih obaveza, koje obuhvataju širok krug obveznika:
- plaćanje akontacije poreza i doprinosa za samostalne delatnosti
- podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak građana za 2025. godinu
- uplata doprinosa za sveštenike, zaposlene u inostranstvu i strane penzionere
- plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike
- prijava i uplata doprinosa za osnivače i članove privrednih društava
- podnošenje i plaćanje PDV za april
- prijava za sticanje PDV statusa za obveznike koji posluju u inostranstvu
- plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica
- prijava i plaćanje akciza, uključujući i akcize na električnu energiju i gas
- Kraj meseca rezervisan za akcize
Do 29. maja rok je za:
- podnošenje prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. maja i plaćanje obaveze.
Napomena je da se rokovi koji padaju na neradne dane pomeraju na prvi naredni radni dan, osim kada je reč o pojedinim akcizama, gde važe posebna pravila.
BONUS VIDEO
Komentari (0)