Najviše obaveza koncentrisano je sredinom meseca, dok se pojedini rokovi odnose i na specifične kategorije obveznika, uključujući frilensere.

Prvi rokovi već 5. maja

Početak meseca donosi obaveze koje se odnose na izveštavanje i zapošljavanje:

dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima za estradne i zabavne programe za april

podnošenje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplata sredstava.

Do 11. maja dospevaju obaveze vezane za poreze u sektoru osiguranja i PDV:

prijava i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja,

podnošenje prijave i plaćanje PDV za april za određene kategorije poreskih dužnika.

Najveći broj obaveza do 15. maja

Sredina meseca donosi i najveći broj poreskih obaveza, koje obuhvataju širok krug obveznika:

plaćanje akontacije poreza i doprinosa za samostalne delatnosti

podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak građana za 2025. godinu

uplata doprinosa za sveštenike, zaposlene u inostranstvu i strane penzionere

plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike

prijava i uplata doprinosa za osnivače i članove privrednih društava

podnošenje i plaćanje PDV za april

prijava za sticanje PDV statusa za obveznike koji posluju u inostranstvu

plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica

prijava i plaćanje akciza, uključujući i akcize na električnu energiju i gas

Kraj meseca rezervisan za akcize

Do 29. maja rok je za:

podnošenje prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. maja i plaćanje obaveze.

Napomena je da se rokovi koji padaju na neradne dane pomeraju na prvi naredni radni dan, osim kada je reč o pojedinim akcizama, gde važe posebna pravila.

