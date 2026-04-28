Veliki broj građana Hrvatske ove godine može da očekuje značajan povraćaj poreza na dohodak za prethodnu godinu, a procene govore da bi ukupan iznos mogao premašiti 400 miliona evra.

Prema dostupnim podacima, oko 850.000 ljudi ima pravo na povraćaj, među kojima je i više od 230.000 mladih mlađih od 30 godina, koji će dobiti novac koji im je ranije odbijan kroz poreze.

Poreska uprava Hrvatske potvrdila je da isplate počinju 4. maja i da će se realizovati postepeno, u skladu sa redosledom izdavanja rešenja.

Privremena rešenja biće dostupna već krajem aprila putem sistema e-Građani, gde će građani moći da provere svoje podatke. Ukoliko primete nepravilnosti, žalbe će moći da podnesu najkasnije do 31. jula.

Posebne pogodnosti odnose se na mlade. Oni mlađi od 25 godina mogu očekivati povraćaj kompletnog iznosa poreza koji su platili tokom 2025. godine, dok će građani starosti od 26 do 30 godina dobiti polovinu tog iznosa.

Na primer, uz neto platu od oko 1.100 evra, mlađi od 25 godina mogu očekivati povraćaj od približno 1.760 evra, dok bi oni iz starije grupe mogli dobiti oko 880 evra.

Građanima je na raspolaganju i online kalkulator na sajtu Poreske uprave, putem kojeg mogu okvirno izračunati koliko novca mogu očekivati.

Ova mera deo je šire strategije države usmerene na demografsku obnovu, sa ciljem da se mladi zadrže u zemlji.

Zanimljivo je da će ove godine prvi put pravo na povraćaj imati i oni koji su se vratili u Hrvatsku iz inostranstva. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, takvih je više od 13.000.