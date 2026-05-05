Krsna slava je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih običaja kod pravoslavnih Srba. To je dan kada jedna porodica i domaćinstvo slave svog svetitelja-zaštitnika. Slava se kroz vekove prenosila s oca na sina (u izuzetnim slučajevima i na ćerku), prema jasno definisanim običajno-crkvenim pravilima.

Dok sinovi žive u zajedničkom domaćinstvu sa ocem, slava se slavi zajedno, u istoj kući. Međutim, kada sin osnuje svoju porodicu, oženi se i počne samostalan život, prema tradiciji preuzima obavezu da počne da slavi svoju krsnu slavu. Prve godine nakon osamostaljenja, sin dolazi kod oca na slavu. Nakon što se u crkvi osveti i prereže slavski kolač, dolazi do čina predaje slave, kada otac sinu predaje deo kolača — najčešće četvrtinu.

Tada se otac i sin međusobno čestitaju i simbolično potvrđuju nastavak tradicije, a otac sinu poželi da slavu slavi u zdravlju, slozi i sa budućim potomstvom. Sin taj deo kolača nosi u svoj dom, podeli ga sa porodicom i već od naredne godine počinje da slavi samostalno, kao domaćin.

U praksi, međutim, sve češće dolazi do odstupanja od ovog običaja. Na to ukazuju i crkveni predstavnici, poput oca Predraga Popovića, koji objašnjava da se slavski kolač često seče kod kuće, iako bi, prema običaju, to trebalo da se radi u crkvi. On dodatno naglašava da način na koji otac deli kolač ima simbolično značenje: četvrtina znači da i dalje zadržava pravo da slavi, dok polovinom kolača zapravo predaje slavu i postaje gost kod sina.

Iako se detalji razlikuju u praksi, suština običaja ostaje ista — krsna slava nije samo porodični ritual, već i simbol kontinuiteta, identiteta i veze između generacija.