Fibi Irving (26), fotografkinja iz Londona, kupila je četvorosoban stan u Liverpulu za oko 123.000 evra.

Godinama je štedela i odlučila da uloži u nekretninu za koju je i sama priznala da je previše velika za jednu osobu.Ipak, radovala se novom domu i sa nestrpljenjem je iččekivala useljenje. Međutim, onog dana kada je preuzela ključeve, ostala je bez reči kada je otvorila vrata za koja je mislila da su običan ormar.

Iza tih vrata je otkrila - potpuno drugi stan unutar svog stana. Zinula je od šoka, a kasnije je navela da je prvobitno mislila da se radi samo o ostavi.

- Kada sam prvi put došla da pogledam stan, postojala su vrata koja su bila zaključana - ispričala je Fibi.

- Agent za nekretnine je rekao da je to samo ostava. Pitala sam da li mogu da donesu ključeve za sledeći obilazak, ali su zaboravili - dodala je.

- S obzirom na cenu stana, nisam očekivala da tu ima išta posebno - ispričala je šokirana devojka. Ona je, kada je konačno otvorila vrata zaklljučane sobe, otkrila ogroman prostor - veličine tri dvokrevetne spavaće sobe.

- Otvorila sam vrata i unutra je bila ogromna prostorija. Bila sam u šoku, mnogo veća nego što sam očekivala… to je praktično bio još jedan stan.

Tajna prostorija nije bila prikazana na planu stana, a ni procenitelji je nisu primetili.

Fibi je stan kupila sama u aprilu, uz pomoć štednje i depozita od oko 11.700 evra.

Sada renovira stan i planira novo kupatilo, ali još ne zna šta će uraditi sa dodatnim prostorom, jer ga nije uračunala u budžet.

- Stan je dugo bio prazan, pa treba mnogo renoviranja - navela je. - Zaista ne znam, imam duplo više prostora, a nemam ni budžet da sredim ostatak stana, a kamoli ovo - navela je Fibi, prenosi Metro.