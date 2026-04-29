Danas budžet od 300 do 400 evra ne znači automatski odlazak na periferiju, ali podrazumeva jasan izbor između prestižne adrese i komfora.

Podaci sa terena ukazuju na to da prestonica više nema jedinstveno tržište nekretnina, već nekoliko paralelnih zona sa potpuno različitim pravilima igre, prenose nekretnine.rs.

Dorćol više nije nedostižan: Povratak centra u budžet do 400 evra

Najveći zaokret u 2026. dogodio se tamo gde je do skoro bio nezamisliv, u samom srcu grada. Na Dorćolu se u oglasima sve češće pojavljuju stanovi sa cenom između 300 i 400 evra. Uglavnom je reč o manjim jedinicama, površine od 25 do 37 kvadrata, koje se nalaze u zgradama starije gradnje ili u prizemljima.

Iako ovo nisu tipični stanovi za ovu lokaciju, oni su jasan signal tržišnog pomeranja. Važno je razumeti da ovo nije nova „univerzalna cena“ centra, već prozor prilike. Dok većina stanova i dalje drži znatno više cifre, jaz između minimalne i prosečne cene nikada nije bio izraženiji.

Gde za isti novac dobijate više prostora?

Dok centar nudi lokaciju uz određeni kompromis, periferna naselja i šire gradske zone funkcionišu po obrnutoj logici.

Na levoj obali Dunava, prvenstveno u Borči i Krnjači, jednosobni stanovi ispod 300 evra su realnost, dok se dvosobni idealno uklapaju u raspon do 400 evra. Mirijevo prati sličan obrazac, nudeći funkcionalne stanove srednje kvadrature za oko 300 evra.

U Zemunu, koji zakupci sve češće biraju planski, a ne iz nužde, kirije startuju od 210 evra za garsonjere i rastu srazmerno kvadraturi. Voždovac i Čukarica pružaju dodatni balans: za nešto veći budžet dobija se bolja infrastruktura i novija gradnja, ali i dalje po cenama koje su osetno niže od onih u centralnim opštinama.

Tržište 2026: Izbor između adrese i kvadrata

Granica od 400 evra danas ne limitira samo izbor nekretnine, već diktira strategiju stanovanja. Za isti budžet, zakupac bira jednu od tri opcije:

strogi centar (Dorćol), što znači manji stan, ali vrhunsku lokaciju

periferiju (Borča, Mirijevo), gde se dobija maksimum kvadrata za isti novac

srednje zone (Zemun, Voždovac), kao zlatnu sredinu i kompromis između prethodna dva

To je suštinska promena, više ne postoji jedna „najjeftinija opština“, već različiti modeli koji odgovaraju različitim potrebama.

Jeftin stan u centru postoji, ali ne čeka neodlučne

Ključni zaključak za 2026. godinu nije samo gde je najjeftinije, već koliko brzo možete da reagujete. Stanovi koji spajaju nisku cenu i dobru lokaciju, poput onih od 400 evra na Dorćolu, pojavljuju se sporadično i nestaju sa oglasa u roku od nekoliko sati.

Sa druge strane, nekretnine u perifernim zonama duže su dostupne i ostavljaju mnogo više prostora za pregovore o konačnoj ceni. Potraga za stanom danas je više od pitanja budžeta, to je pitanje jasne strategije. Ko precizno definiše svoje prioritete, pronalazi krov nad glavom brže i pod neuporedivo boljim uslovima.