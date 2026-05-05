Putnici koji često lete verovatno su primetili neobičan, ali dosledan ritual kabinskog osoblja.

Dok se putnici smeštaju pre poletanja, posada je fokusirana na procedure kako bi se osigurao bezbedan let. Tokom poletanja, a ponovo i tokom sletanja, članovi posade sede na svojim pomoćnim sedištima i zauzimaju poseban položaj: sede uspravno, sa rukama na butinama ili ispod njih. Iako ovo može izgledati kao neobičan način sedenja, iza toga stoji važan bezbednosni razlog.



Ovaj položaj nije pitanje udobnosti, već bezbednosne pripreme.

„Tokom ključnih faza leta, posebno poletanja i sletanja, kabinsko osoblje proverava da li je kabina potpuno bezbedna, da li su putnici na svojim sedištima, da li su dobili uputstva i da li su spremni. To im omogućava da se potpuno fokusiraju na bezbednost tokom najosetljivijih delova leta“, kaže Ketrin Drosos, stjuardesa i supervizor leta u Cirrus Aviation Services.

Ono što putnicima često izgleda kao sedenje na rukama, zapravo je standardni položaj pripravnosti u slučaju nužde. „To je namerni položaj za udar. Kabinsko osoblje sedi uspravno u svom sedištu, sa stopalima čvrsto na podu i rukama oslonjenim na butine ili ispod nogu“, objašnjava Drosos.

„Taj položaj stabilizuje telo, smanjuje rizik od povreda tokom naglih pokreta ili turbulencija i osigurava da su im ruke odmah slobodne za reakciju ako je potrebna evakuacija ili neka druga bezbednosna akcija.“

Svrha ovog položaja je da se održi stabilnost, budnost i trenutna spremnost tokom najkritičnijih faza leta.



Dok su u ovom položaju, članovi posade ne samo da se fizički odmaraju, već se i mentalno pripremaju.

„Dok sede u tom položaju, članovi kabinskog osoblja sprovode takozvanu tihu proveru, odnosno, u glavi prelaze procedure za vanredne situacije, proveravaju gde su izlazi i ponavljaju naređenja za evakuaciju i svoje dužnosti“, objašnjava Drosos. To je mentalna vežba koja im omogućava da brzo i efikasno reaguju u slučaju stvarne opasnosti.

Putnici nisu obavezni da zauzmu isti položaj, iako to mogu učiniti ako žele. Međutim, postoje ključni koraci koje svako može preduzeti kako bi osigurao sopstvenu bezbednost tokom poletanja i sletanja.

Najvažnije je pažljivo pratiti bezbednosna uputstva koja posada demonstrira pre leta i proučiti bezbednosnu karticu u džepu sedišta ispred sebe. Takođe je važno da sigurnosni pojas bude vezan tokom celog leta, a naslon sedišta u uspravnom položaju tokom poletanja i sletanja, piše Travel and leisure.