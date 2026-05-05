Kada su troškovi stanovanja počeli ozbiljno da opterećuju njihov budžet, jedan američki par odlučio je da potpuno promeni način života i preokrene svoju finansijsku situaciju. Maranda Bauers (47) i njen suprug Džon (40) napustili su svoju dvospratnu kuću sa tri spavaće sobe u Pensakoli na Floridi, za koju su plaćali 2.300 dolara mesečno, i preselili se u malu hotelsku sobu.

Odluka nije bila impulsivna. Godine 2023. Džon je doživeo tešku nesreću na poslu kada mu je čelična greda zdrobila desnu ruku, zbog čega više nije mogao da radi. Maranda, koja vodi sopstveni posao čišćenja, odjednom je ostala jedini izvor prihoda i nije mogla sama da pokriva visoku kiriju. Nakon kratkog boravka kod porodice, odlučili su da se presele u hotel, gde žive već skoro dve godine.

Ranije su za stan plaćali 2.300 dolara mesečno, ne računajući dodatne troškove. Danas izdvajaju 307 dolara nedeljno za hotelski smeštaj sa jednom spavaćom sobom, pri čemu su u cenu uključeni struja, voda, internet, odnošenje otpada i parking. Rezervacije se rade u blokovima od šest meseci, što im daje određenu finansijsku stabilnost.

Ova promena donela im je značajne uštede. Maranda kaže da u proseku uštede oko 1.000 dolara mesečno, odnosno oko 12.000 dolara godišnje, koje planiraju da ulože u kupovinu zemljišta i izgradnju male kuće.

Prema njenim rečima, najveća prednost života u hotelu je jednostavnost i manji finansijski pritisak. Ističe da im je lakše da planiraju troškove kada znaju tačan nedeljni iznos i da je nestala neizvesnost oko računa koji su ranije dolazili uz stanovanje. Čak i kada je Džon počeo da prima određenu naknadu, i dalje nisu imali dovoljno sigurnosti da se vrate na stari način života.

Njihova hotelska soba funkcioniše kao mali stan. Imaju kuhinjski prostor sa dva rešoa i frižider pune veličine, što im omogućava da sami pripremaju obroke. Hotel nudi i redovno čišćenje, kao i čistu posteljinu, a dodatna pogodnost je što sve troškove imaju objedinjene u jednom računu.

Maranda je prostor organizovala tako da ima odvojene zone za život i rad, pa čak i mali kutak za posao. Iako priznaje da život u hotelu nije luksuzan, smatra da se isplati zbog uštede i jednostavnosti.

Par sada razmišlja drugačije o budućnosti. Umesto velike kuće, žele jednostavniji život, više slobode i manje finansijskog pritiska. Njihov cilj je da nastave da štede kako bi jednog dana kupili zemljište i izgradili manji dom, prilagođen novim prioritetima i načinu života.