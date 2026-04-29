Uz pažljiv izbor nameštaja, boja i ličnih detalja, hodnik može postati reprezentativan i organizovan deo doma koji odražava vaš stil

Ulazni prostor je prva prostorija koju gosti vide i stvara ključni prvi utisak o celom domu. Kako ističe dizajnerka enterijera Odri Šek: „Mali ulazni prostori možda ne nude mnogo kvadrature, ali imaju potencijal da zadaju ton celom domu.“

Bilo da je u pitanju uski hodnik ili samo mali kutak pored vrata, svaki prostor se može transformisati u prijatan i organizovan kutak. Uz nekoliko jednostavnih, ali efikasnih ideja, vaš ulaz će postati prelep i funkcionalan.

Evo kako da maksimalno iskoristite svoj ulazni prostor.

Pažljivo izaberite nameštaj

Kada je prostor ograničen, svaki komad nameštaja treba da ima više funkcija. Klupa sa ugrađenim fiokama ili korpama može poslužiti kao mesto za sedenje prilikom obuvanja cipela, ali i kao skladište za cipele i druge sitnice. Ako je hodnik preuzak za klupu, uski konzolni sto je idealno rešenje jer nudi površinu za odlaganje pošte i ključeva, a ne zauzima puno prostora.

Zidni paneli sa kukicama i malom policom su takođe odličan izbor ako nemate prostor u ormaru, a pružaju mesto za odlaganje jakni i torbi.

Igrajte se bojama i dezenima

Boje i svetlost igraju ključnu ulogu u percepciji prostora. Svetle i neutralne nijanse poput bele, bež ili svetlo sive vizuelno otvaraju prostor i daju mu transparentnost jer reflektuju više svetlosti. Međutim, to ne znači da treba da se plašite karaktera. Mali ulazni prostori su savršeno mesto za smele poteze, bilo da je u pitanju jarka boja na jednom zidu ili tapete sa upečatljivim dezenom.

„Vintidž tepih, upečatljivo osvetljenje ili tapete ostavljaju snažan utisak i stvaraju nezaboravnu dobrodošlicu“, savetuje Šek.

Maksimalno iskoristite visinu zidova

U malim hodnicima je važno iskoristiti celu prostoriju, uključujući i visinu. Postavljanjem uskih, vertikalnih ormarića ili otvorenih polica koje dosežu do plafona, oslobađa se dragoceni prostor na podu. Plutajuća polica iznad nivoa očiju ili vrata može se koristiti za skladištenje sezonskih predmeta, poput šešira i šalova, održavajući pod i glavne površine urednim.

Zidne kuke su jednostavno i jeftino rešenje za kačenje jakni i torbi, a dostupne su u različitim stilovima, tako da mogu poslužiti i kao dekoracija.

Ogledala povećavaju prostor

Ogledala su jedan od najpoznatijih trikova za vizuelno povećanje prostora. Ona reflektuju prirodno i veštačko svetlo i stvaraju iluziju dubine, čineći da mali i uski hodnik izgleda prostranije i svetlije. Postavljanje velikog ogledala sa jednostavnim okvirom nasuprot ulaznih vrata ili na najduži zid može učiniti da prostor deluje veće.

Praktično rešenje koje štedi prostor je postavljanje ogledala na jedno krilo ugradnog ormara.

Ne zatrpavajte prostor

Izbegavajte komade nameštaja koji će dominirati ili zatrpati prostor.

Mali sto ili umetnička slika mogu lepo funkcionisati, a ako za njih nema mesta, stavite jednu stvar koja dominira u prostoru. Tako, na primer, pletene korpe mogu biti idealne za skrivanje nereda, a istovremeno dodaju toplinu prostoru.

Ukrasite prostor

Iako je funkcionalnost ključna, estetika se ne sme zanemariti. Upravo detalji daju prostoru ličnost, toplinu i završen izgled. Ukrasite zidove umetničkim slikama, posterima ili porodičnim fotografijama, bijkama, prostirkama, malim lampama, piše Real Simple.