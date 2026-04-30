Međutim, tek nakon nekoliko dana boravka mogu se pojaviti problemi koji ranije nisu bili vidljivi, poput vlage ili buđi.

Upravo takvo iskustvo podelila je jedna devojka iz Srbije na Reddit, gde je pokrenula raspravu o tome da li je u redu tražiti povraćaj depozita i napustiti stan nakon samo nekoliko dana.

Problem sa vlagom pojavio se tek nakon useljenja

Kako je navela, stan je iznajmila i uselila se pre tri dana, uz uredno plaćenu kiriju i depozit. Stanodavac joj je čak omogućio da uđe nekoliko dana ranije, što je dodatno ulivalo poverenje.

Pre useljenja proveravala je da li ima vlage, posebno jer se radi o stanu u suterenu. U tom trenutku nije bilo neprijatnog mirisa, verovatno zbog provetravanja.

Međutim, već nakon kratkog vremena situacija se promenila.

„Razbolela sam se posle dva dana“

Korisnica je navela da je već drugog dana osetila zdravstvene tegobe, a članovi porodice su odmah primetili jak miris vlage u stanu.

Tek kada bi izašla napolje, shvatila bi koliko se miris zadržava – čak i na odeći i kosi. Zbog toga je počela da razmišlja o hitnom napuštanju stana.

Da li tražiti depozit nazad?

Njena dilema bila je da li je korektno tražiti povraćaj depozita, s obzirom na to da bi u stanu boravila svega nekoliko dana. Smatrala je da bi bilo fer da kirija ostane vlasniku, ali da depozit treba da joj bude vraćen.

Ipak, mnogi korisnici društvenih mreža nisu se složili sa tim stavom.

Reakcije: „Zdravlje je važnije od svega“

U komentarima su brojni korisnici savetovali da odmah napusti stan i da traži povraćaj i depozita i kirije, jer je problem sa vlagom ozbiljan i očigledno prećutan.

Isticali su da život u vlažnom prostoru može negativno uticati na zdravlje i da takvi uslovi nisu prihvatljivi.

Ova priča ponovo je otvorila važno pitanje – koliko pažljivo treba proveriti stan pre useljenja i šta učiniti kada se problem pojavi tek kasnije.